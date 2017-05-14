Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волгарь - Кубань (ЛФЛ)
Волгарь - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 14 мая 2017
Волгарь
14.05.2017, воскресенье, 17:00
Россия. ФНЛ, 37 тур
2 : 1
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
13'
С. Таказов
45'
А. Сутормин (П)
53'
Д. Якуба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волгарь - Кубань (ЛФЛ)
Желтая карточка
Р. Акбашев
90'
Замена
И. Машуков
️️️️
Д. Отставнов
90'
Замена
Р. Акбашев
️️️️
А. Дышеков
86'
72'
Замена
В. Тюфяков
️️️️
А. Гай
Замена
В. Камилов
️️️️
О. Шалаев
71'
67'
Замена
Н. Маляров
️️️️
М. Житнев
Замена
Р. Газзаев
️️️️
Т. Букия
67'
62'
Замена
Р. Бугаев
️️️️
Е. Гапон
53'
ГОЛ! 2:1!
Д. Якуба
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Сутормин
45'
ГОЛ! 1:0!
С. Таказов
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волгарь
71
Станислав Бучнев
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
85
Антон Григорьев
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
33
Аслан Дышеков
ОП
18
Олег Шалаев
ОП
10
Темури Букия
ЦП
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
99
Юрий Дюпин
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
34
Олег Алейник
ЛП
8
Денис Якуба
ОП
17
Игорь Коновалов
ЦП
99
Максим Житнев
ЦП
19
Алексей Гай
ЦП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
Волгарь
24
Дмитрий Терновский
ВР
11
Александр Болонин
ЛВ
99
Роман Акбашев
ЦП
10
Руслан Газзаев
ЦП
18
Владислав Камилов
ЦП
92
Алексей Скворцов
ЦФ
14
Ислам Машуков
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
1
Евгений Помазан
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
89
Владислав Тюфяков
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
92
Артем Щадин
АП
22
Юрий Завезен
ПП
3-4-1-1
71
Бучнев
15
Плиев
85
Григорьев
30
Таказов
13
Калинин
33
Дышеков
18
Шалаев
11
Сутормин
10
Букия
26
Отставнов
4-1-4-1
99
Дюпин
13
Марков
26
Бендзь
28
Байрыев
33
Гапон
8
Якуба
17
Коновалов
99
Житнев
19
Гай
34
Алейник
52
Лобкарев
33
Дышеков
99
Акбашев
99
Акбашев
33
Дышеков
10
Букия
10
Газзаев
10
Газзаев
10
Букия
18
Шалаев
18
Камилов
18
Камилов
18
Шалаев
26
Отставнов
14
Машуков
14
Машуков
26
Отставнов
19
Гай
89
Тюфяков
89
Тюфяков
19
Гай
33
Гапон
8
Бугаев
8
Бугаев
33
Гапон
99
Житнев
7
Маляров
7
Маляров
99
Житнев
Остались в запасе
Волгарь
Кубань (ЛФЛ)
92
Алексей Скворцов
ЦФ
11
Александр Болонин
ЛВ
24
Дмитрий Терновский
ВР
1
Евгений Помазан
ВР
24
Александр Клещенко
ЦЗ
92
Артем Щадин
АП
22
Юрий Завезен
ПП
Остались в запасе
92
Алексей Скворцов
ЦФ
11
Александр Болонин
ЛВ
24
Дмитрий Терновский
ВР
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
24
Александр Клещенко
ЦЗ
92
Артем Щадин
АП
22
Юрий Завезен
ПП
Статистика матча Волгарь - Кубань (ЛФЛ)
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Панин
(Дмитров)
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
МАТЧ! НАШ СПОРТ
Новости команд
Все
Волгарь
Кубань (ЛФЛ)
«Волгарь» объявил об уходе Колыванова – тренера ранее обматерил болельщик
11 ноября
1
Мостовой составил топ-5 лучших российских футболистов своего поколения, игравших в Европе
10 октября
7
Сын Юрана думал о смене фамилии
6 октября
Команда экс-футболиста сборной России сыграла вничью 6 раз подряд
5 октября
1
«Динамо Владивосток» – «Волгарь»: кто победит в матче 12 тура Второй лиги А 2026/2027
3 октября
«Волгарь» объявил об уходе Колыванова – тренера ранее обматерил болельщик
11 ноября
1
Мостовой составил топ-5 лучших российских футболистов своего поколения, игравших в Европе
10 октября
7
Сын Юрана думал о смене фамилии
6 октября
Команда экс-футболиста сборной России сыграла вничью 6 раз подряд
5 октября
1
«Динамо Владивосток» – «Волгарь»: кто победит в матче 12 тура Второй лиги А 2026/2027
3 октября
Аршавин рассказал о проблемах с жизнью в Лондоне во время игры за «Арсенал»
4 мая
Петреску заболел коронавирусом
2020.07.22 15:00
1
Мельгарехо: «В «Спартаке» я провел лучшие моменты карьеры. Благодарен России»
2020.07.03 12:43
15
Экс-форвард «Кубани» Сиссе возобновит карьеру
2020.05.13 09:00
3
Четыре года назад Фролов тоже получал наказание от клуба за интервью. Он играл за «Кубань» и сказал, что «Краснодар» лучше
2020.04.28 20:50
25
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+