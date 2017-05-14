Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Анжер
Ницца - Анжер: обзор матча 14 мая 2017
Ницца
14.05.2017, воскресенье, 22:00
Франция. Лига 1, 37 тур
0 : 2
Завершен
Анжер
35'
Ш. Ндойе
90'
К. Токо Экамби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - Анжер
90'
ГОЛ! 0:2!
К. Токо Экамби
70'
Замена
К. Берижо
️️️️
Н. Пепе
Замена
Б. Срарфи
️️️️
В. Марсель
67'
61'
Замена
Ж. Бамба
️️️️
Ж. Суну
Замена
Р. Вальтер
️️️️
В. Косьелло
60'
35'
ГОЛ! 0:1!
Ш. Ндойе
Желтая карточка
Ю. Бельханда
32'
24'
Желтая карточка
Б. Сантамария
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
4
Данте
ЦЗ
44
Поль Байссе
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
34
Венсан Марсель
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
20
Юнес Бельханда
АП
26
Венсан Косьелло
ПП
45
Марио Балотелли
ЦФ
11
Анастасиос Донис
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Анжер
1
Матье Мишель
ВР
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
29
Флавьен Тайт
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
25
Исса Сиссоко
ЦП
17
Шейх Ндойе
ПП
91
Жилль Суну
ЛФ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
19
Николя Пепе
РФ
Главный тренер
Александр Дюже
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
6
Реми Вальтер
ЦП
19
Бассем Срарфи
ПВ
Анжер
19
Жонатан Бамба
ЛВ
19
Мехди Жан Тарат
ЦП
9
Кевин Берижо
ЦФ
4-3-1-2
30
Кардиналь
4
Данте
44
Байссе
5
Сарр
2
Суке
34
Марсель
14
Сери
26
Косьелло
20
Бельханда
11
Донис
45
Балотелли
2-1-3-1-3
1
Мишель
18
Мартинес
8
Траоре
7
Сантамария
17
Ндойе
25
Сиссоко
15
Капелле
29
Тайт
19
Пепе
9
Экамби
91
Суну
34
Марсель
19
Срарфи
19
Срарфи
34
Марсель
26
Косьелло
6
Вальтер
6
Вальтер
26
Косьелло
91
Суну
19
Бамба
19
Бамба
91
Суну
19
Пепе
9
Берижо
9
Берижо
19
Пепе
Остались в запасе
Ницца
Анжер
44
Вальтер Бенитес
ВР
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
Главный тренер
Оливье Панталони
19
Мехди Жан Тарат
ЦП
Главный тренер
Александр Дюже
Остались в запасе
44
Вальтер Бенитес
ВР
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
Остались в запасе
19
Мехди Жан Тарат
ЦП
Главный тренер
Оливье Панталони
Главный тренер
Александр Дюже
Статистика матча Ницца - Анжер
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Информация о матче
Стадион:
Альянс Ривьера
Новости команд
Все
Ницца
Анжер
У «Рубина» сорвался трансфер экс-футболиста сборной Франции
Вчера, 09:50
1
«Анжер» – «Ницца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Анжера» и «Ниццы» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Тренер «Рубина» ответил на вопрос о подписании экс-полузащитника сборной Франции
7 ноября
«Лион» – «Анжер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
У «Рубина» сорвался трансфер экс-футболиста сборной Франции
Вчера, 09:50
1
«Анжер» – «Ницца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Анжера» и «Ниццы» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Тренер «Рубина» ответил на вопрос о подписании экс-полузащитника сборной Франции
7 ноября
«Ницца» – «Ренн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
«Анжер» – «Ницца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Анжера» и «Ниццы» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Лион» – «Анжер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Лиона» и «Анжера» на победу в матче 9 тура
31 октября
«Анжер» – «Лорьян»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+