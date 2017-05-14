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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Динамо - Шинник
Динамо - Шинник: обзор матча 14 мая 2017
Динамо
14.05.2017, воскресенье, 15:00
Россия. ФНЛ, 37 тур
1 : 0
Завершен
Шинник
25'
Д. Чистяков (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Шинник
90'
Желтая карточка
В. Цховребов
83'
Желтая карточка
И. Подоляк
82'
Замена
И. Подоляк
️️️️
К. Гоцук
Желтая карточка
И. Темников
79'
Замена
И. Темников
️️️️
А. Ташаев
58'
57'
Замена
М. Лаук
️️️️
М. Султонов
Замена
А. Козлов
️️️️
Л. Уилкшир
54'
50'
Желтая карточка
К. Троянов
46'
Замена
К. Троянов
️️️️
Д. Дзахов
Замена
М. Кузьмин
️️️️
А. Соснин
46'
42'
Замена
В. Ослоновский
️️️️
А. Митасов
Желтая карточка
Л. Уилкшир
31'
29'
Желтая карточка
К. Гоцук
Желтая карточка
А. Соснин
29'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Д. Чистяков
25'
24'
Желтая карточка
А. Митасов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
23
Антон Соснин
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
77
Анатолий Катрич
ПВ
88
Александр Ташаев
ПВ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
9
Фатош Бечирай
ЦФ
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
Шинник
16
Дмитрий Яшин
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
5
Павел Евсеев
ЦЗ
15
Валерий Цховребов
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
9
Артем Митасов
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
8
Михаил Земсков
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Динамо
42
Сергей Нарубин
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
6
Максим Кузьмин
АП
88
Павел Погребняк
ЦФ
Шинник
1
Александр Малышев
ВР
10
Максим Лаук
ЛВ
79
Константин Троянов
ОП
17
Тарас Царикаев
ОП
37
Владислав Ослоновский
ЦП
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
20
Иван Подоляк
ЦФ
4-2-2-2
1
Шунин
32
Терехов
44
Рыков
8
Хольмен
26
Уилкшир
23
Соснин
41
Сапета
77
Катрич
88
Ташаев
9
Бечирай
8
Панченко
3-2-3-1-1
16
Яшин
15
Цховребов
24
Гоцук
78
Чистяков
5
Евсеев
2
Ндри
52
Нетфуллин
9
Митасов
71
Дзахов
28
Султонов
8
Земсков
23
Соснин
6
Кузьмин
6
Кузьмин
23
Соснин
88
Ташаев
11
Темников
11
Темников
88
Ташаев
26
Уилкшир
34
Козлов
34
Козлов
26
Уилкшир
28
Султонов
10
Лаук
10
Лаук
28
Султонов
9
Митасов
37
Ослоновский
37
Ослоновский
9
Митасов
71
Дзахов
79
Троянов
79
Троянов
71
Дзахов
24
Гоцук
20
Подоляк
20
Подоляк
24
Гоцук
Остались в запасе
Динамо
Шинник
18
Григорий Морозов
ЛЗ
42
Сергей Нарубин
ВР
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
88
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
1
Александр Малышев
ВР
17
Тарас Царикаев
ОП
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
Главный тренер
Александр Побегалов
Остались в запасе
18
Григорий Морозов
ЛЗ
42
Сергей Нарубин
ВР
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
88
Павел Погребняк
ЦФ
Остались в запасе
1
Александр Малышев
ВР
17
Тарас Царикаев
ОП
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Динамо - Шинник
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Информация о матче
Главный судья:
Олег Соколов
(Воронеж)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
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