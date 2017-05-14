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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Инглэнд Революшн - Реал Солт-Лейк
Нью-Инглэнд Революшн - Реал Солт-Лейк: обзор матча 14 мая 2017
Нью-Инглэнд Революшн
14.05.2017, воскресенье, 02:30
США. МЛС, Общий этап
4 : 0
Завершен
Реал Солт-Лейк
4'
С. Калдуэлл
18'
О. Камара
34'
Д. Факундес
41'
Л. Нгюйен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нью-Инглэнд Революшн - Реал Солт-Лейк
Желтая карточка
Э. Фаррелл
79'
ГОЛ! 4:0!
Л. Нгюйен
41'
ГОЛ! 3:0!
Д. Факундес
34'
Желтая карточка
С. Калдуэлл
29'
ГОЛ! 2:0!
О. Камара
18'
ГОЛ! 1:0!
С. Калдуэлл
4'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Нью-Инглэнд Революшн - Реал Солт-Лейк
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
- : -
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 31 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 0
18.10.2026
Чикаго Файр
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
- : -
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 32 тур
Реал Солт-Лейк
3 : 0
25.10.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Информация о матче
Стадион:
Жилетт Стэдиум
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Нью-Инглэнд Революшн
Реал Солт-Лейк
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