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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Уфа - Анжи
Уфа - Анжи: обзор матча 14 мая 2017
Уфа
14.05.2017, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 28 тур
2 : 1
Завершен
Анжи
34'
Д. Стоцкий
90'
К. Фатай
41'
Ф. Будковский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа - Анжи
ГОЛ! 2:1!
К. Фатай
Пас отдал
П. Аликин
90'
Замена
В. Зубарев
️️️️
А. Засеев
89'
82'
Замена
Ш. Асильдаров
️️️️
Ф. Будковский
Замена
И. Абдулавов
️️️️
И. Обляков
74'
62'
Замена
С. Эзатолахи
️️️️
А. Хубулов
Замена
К. Фатай
️️️️
Д. Сысуев
48'
46'
Замена
А. Кацаев
️️️️
Ф. Браун Форбс
Желтая карточка
Б. Йокич
41'
41'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Будковский
Пас отдал
А. Хубулов
ГОЛ! 1:0!
Д. Стоцкий
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
88
Гиорги Шелия
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
13
Азамат Засеев
ОП
29
Иван Пауревич
ОП
10
Иван Обляков
АП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Анжи
1
Давид Юрченко
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
97
Томас Фибел
ЦЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
3
Гурам Тетрашвили
ЦП
99
Аяз Гулиев
ЦП
88
Арсен Хубулов
ПП
91
Павел Яковлев
ПВ
28
Филипп Будковский
ЦФ
Уфа
77
Михаил Бородько
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
55
Кэтэлин Карп
ОП
60
Владимир Зубарев
ОП
87
Игорь Безденежных
ЦП
7
Кеинде Фатай
ЦФ
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
Анжи
1
Александр Фильцов
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
90
Андрей Лях
ОП
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
17
Максим Батов
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
91
Павел Долгов
ЦФ
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
3-4-1-2
88
Шелия
89
Стоцкий
3
Аликин
34
Тумасян
5
Йокич
13
Засеев
29
Пауревич
27
Живоглядов
10
Обляков
44
Игбун
8
Сысуев
3-2-3-1-1
1
Юрченко
18
Паршивлюк
97
Фибел
2
Жиров
26
Браун Форбс
5
Мусалов
88
Хубулов
99
Гулиев
3
Тетрашвили
91
Яковлев
28
Будковский
13
Засеев
60
Зубарев
60
Зубарев
13
Засеев
8
Сысуев
7
Фатай
7
Фатай
8
Сысуев
10
Обляков
99
Абдулавов
99
Абдулавов
10
Обляков
88
Хубулов
6
Эзатолахи
6
Эзатолахи
88
Хубулов
26
Браун Форбс
10
Кацаев
10
Кацаев
26
Браун Форбс
28
Будковский
9
Асильдаров
9
Асильдаров
28
Будковский
Остались в запасе
Уфа
Анжи
77
Михаил Бородько
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
55
Кэтэлин Карп
ОП
87
Игорь Безденежных
ЦП
Главный тренер
Сергей Семак
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
1
Александр Фильцов
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
90
Андрей Лях
ОП
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
17
Максим Батов
ЦП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
91
Павел Долгов
ЦФ
Остались в запасе
77
Михаил Бородько
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
55
Кэтэлин Карп
ОП
87
Игорь Безденежных
ЦП
Остались в запасе
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
1
Александр Фильцов
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
90
Андрей Лях
ОП
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
17
Максим Батов
ЦП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
91
Павел Долгов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Уфа - Анжи
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Стадион:
Нефтяник
Где смотреть матч:
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