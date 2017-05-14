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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эйбар - Спортинг
Эйбар - Спортинг: обзор матча 14 мая 2017
Эйбар
14.05.2017, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 37 тур
0 : 1
Завершен
Спортинг
32'
Бурги
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эйбар - Спортинг
89'
Желтая карточка
Д. Чоп
88'
Замена
И. Лопес Бланко
️️️️
К. Кармона
83'
Замена
Ф. Аморебиета
️️️️
Бурги
80'
Желтая карточка
М. Весга
Замена
Бебе
️️️️
Т. Инуи
77'
74'
Замена
Х. Торрес
️️️️
М. Гомес
Замена
К. Ривера
️️️️
Г. Эскаланте
70'
Желтая карточка
С. Энрих
60'
Желтая карточка
Ф. Лежен
59'
Замена
Кике
️️️️
А. Гонсалес
59'
32'
ГОЛ! 0:1!
Бурги
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйбар
13
Асьер Риесго
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
14
Дани Гарсия
ЛП
14
Такаши Инуи
ЛВ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
8
Адриан Гонсалес
АП
14
Педро Леон
ПВ
9
Серхио Энрих
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Спортинг
25
Иван Куэльяр
ВР
5
Дуглас
ЦЗ
15
Роберто Канелья
ЦЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
3
Жан-Сильвен Бабен
ЦЗ
14
Карлос Кармона
ЛП
16
Мойзес Гомес
ЛВ
18
Бурги
ЛВ
6
Микель Весга
ОП
6
Серхио Альварес
ПП
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
4
Иван Рамис
ЦЗ
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
12
Бебе
ЛВ
17
Кристиан Ривера
ЦП
19
Кике
ЦФ
Спортинг
13
Диего Мариньо
ВР
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
8
Виктор Родригес
ЛВ
25
Хавьер Торрес
ЦП
18
Исмаэль Лопес Бланко
ЦП
90
Ласина Траоре
ЦФ
16
Карлос Кастро
ЦФ
4-2-3-1
13
Риесго
17
Юнка
24
Лежен
6
Гальвез
2
Капа
14
Дани Гарсия
8
Эскаланте
14
Инуи
8
Гонсалес
14
Леон
9
Энрих
4-1-2-2-1
25
Куэльяр
15
Канелья
22
Мере
3
Бабен
5
Дуглас
6
Весга
6
Альварес
14
Кармона
16
Гомес
18
Бурги
9
Чоп
14
Инуи
12
Бебе
12
Бебе
14
Инуи
8
Эскаланте
17
Ривера
17
Ривера
8
Эскаланте
8
Гонсалес
19
Кике
19
Кике
8
Гонсалес
18
Бурги
45
Аморебиета
45
Аморебиета
18
Бурги
16
Гомес
25
Торрес
25
Торрес
16
Гомес
14
Кармона
18
Лопес Бланко
18
Лопес Бланко
14
Кармона
Остались в запасе
Эйбар
Спортинг
13
Йоель Родригес
ВР
4
Иван Рамис
ЦЗ
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
8
Виктор Родригес
ЛВ
13
Диего Мариньо
ВР
90
Ласина Траоре
ЦФ
16
Карлос Кастро
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Остались в запасе
13
Йоель Родригес
ВР
4
Иван Рамис
ЦЗ
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
Остались в запасе
8
Виктор Родригес
ЛВ
13
Диего Мариньо
ВР
90
Ласина Траоре
ЦФ
16
Карлос Кастро
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Статистика матча Эйбар - Спортинг
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Ипуруа
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