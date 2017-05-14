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Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед: обзор матча 14 мая 2017
Тоттенхэм
14.05.2017, воскресенье, 18:30
Англия. Премьер-лига, 37 тур
2 : 1
Завершен
Манчестер Юнайтед
6'
В. Ваньяма
48'
Г. Кейн
71'
У. Руни
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед
Замена
Д. Н'Куду
️️️️
К. Эриксен
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
Э. Байи
Замена
К. Уокер
️️️️
К. Триппьер
83'
Травма
К. Триппьер
80'
79'
Замена
М. Рэшфорд
️️️️
Х. Мата
Желтая карточка
В. Ваньяма
74'
Замена
М. Дембеле
️️️️
Х. Сон
72'
71'
ГОЛ! 2:1!
У. Руни
Пас отдал
А. Марсьяль
61'
Замена
Г. Мхитарян
️️️️
Д. Лингард
61'
Замена
А. Эррера
️️️️
А. Туанзебе
ГОЛ! 2:0!
Г. Кейн
Пас отдал
К. Эриксен
48'
36'
Желтая карточка
У. Руни
ГОЛ! 1:0!
В. Ваньяма
Пас отдал
Б. Дэвис
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
14
Ян Вертонген
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
8
Деле Алли
ЛВ
2
Виктор Ваньяма
ОП
4
Бен Дэвис
ОП
24
Кристиан Эриксен
АП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
3
Эрик Байи
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
16
Майкл Кэррик
ОП
4
Аксель Туанзебе
ОП
32
Уэйн Руни
ЦП
64
Хуан Мата
АП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
8
Мусса Дембеле
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
14
Венсан Янссен
ЦФ
Манчестер Юнайтед
2
Жоэл Перейра
ВР
44
Серхио Ромеро
ВР
11
Деметри Митчелл
ЛЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
4-2-3-1
1
Льорис
14
Вертонген
23
Алдервейрелд
15
Дайер
2
Триппьер
2
Ваньяма
4
Дэвис
8
Алли
24
Эриксен
7
Сон
9
Кейн
4-2-1-2-1
43
Де Хеа
3
Байи
6
Смоллинг
4
Джонс
17
Блинд
16
Кэррик
4
Туанзебе
32
Руни
64
Мата
77
Лингард
9
Марсьяль
2
Триппьер
2
Уокер
2
Уокер
2
Триппьер
7
Сон
8
Дембеле
8
Дембеле
7
Сон
24
Эриксен
14
Н'Куду
14
Н'Куду
24
Эриксен
77
Лингард
22
Мхитарян
22
Мхитарян
77
Лингард
4
Туанзебе
21
Эррера
21
Эррера
4
Туанзебе
64
Мата
9
Рэшфорд
9
Рэшфорд
64
Мата
Остались в запасе
Тоттенхэм
Манчестер Юнайтед
13
Михел Ворм
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
14
Венсан Янссен
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
11
Деметри Митчелл
ЛЗ
2
Жоэл Перейра
ВР
44
Серхио Ромеро
ВР
8
Скотт Мактоминей
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
14
Венсан Янссен
ЦФ
Остались в запасе
11
Деметри Митчелл
ЛЗ
2
Жоэл Перейра
ВР
44
Серхио Ромеро
ВР
8
Скотт Мактоминей
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Джонатан Мосс
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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