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МЛС 2026
Чикаго Файр - Сиэтл
Чикаго Файр - Сиэтл: обзор матча 14 мая 2017
Чикаго Файр
14.05.2017, воскресенье, 04:00
США. МЛС, Общий этап
4 : 1
Завершен
Сиэтл
25'
Н. Николич (П)
60'
Д. Аккам
73'
Л. Солиньяк
77'
Н. Николич
28'
К. Демпси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чикаго Файр - Сиэтл
Замена
Д. Джонсон
️️️️
Д. Аккам
88'
81'
Замена
Б. Эванс
️️️️
К. Демпси
Желтая карточка
Б. Винсент
78'
ГОЛ! 4:1!
Н. Николич
77'
ГОЛ! 3:1!
Л. Солиньяк
73'
71'
Замена
У. Брюин
️️️️
Г. Шипп
Замена
М. Полстер
️️️️
М. де Лиув
71'
ГОЛ! 2:1!
Д. Аккам
60'
28'
ГОЛ! 1:1!
К. Демпси
26'
Желтая карточка
Ш. Фрай
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Н. Николич
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чикаго Файр
2
Йохан Каппельхоф
ЦЗ
40
Брэндон Винсент
ЦЗ
33
Жоао Мейра
ЦЗ
13
Дакс МакКарти
ЛП
11
Дэвид Аккам
ЦП
8
Майкл де Лиув
АП
31
Бастиан Швайнштайгер
ПП
11
Неманья Николич
ЦФ
21
Луис Солиньяк
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Сиэтл
24
Штефан Фрай
ВР
2
Клинт Демпси
ЛП
13
Джордан Моррис
ЛВ
6
Освальдо Алонсо
ОП
14
Николас Лодейро
ЦП
7
Кристиан Рольдан
ЦП
14
Гарри Шипп
ПП
Главный тренер
Брайан Шметцер
Чикаго Файр
27
Джонатан Кэмпбелл
ЦЗ
36
Майкл Харрингтон
ЦЗ
8
Мэтт Полстер
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
Сиэтл
35
Брайан Мередит
ВР
3
Брэд Эванс
ЦЗ
91
Оньель Фишер
ЦЗ
12
Уилл Брюин
ЦФ
3-3-1-2
2
Каппельхоф
40
Винсент
33
Мейра
13
МакКарти
11
Аккам
31
Швайнштайгер
8
де Лиув
21
Солиньяк
11
Николич
1-4-1
24
Фрай
6
Алонсо
14
Шипп
14
Лодейро
7
Рольдан
2
Демпси
13
Моррис
8
де Лиув
8
Полстер
8
Полстер
8
де Лиув
11
Аккам
14
Джонсон
14
Джонсон
11
Аккам
2
Демпси
3
Эванс
3
Эванс
2
Демпси
14
Шипп
12
Брюин
12
Брюин
14
Шипп
Остались в запасе
Чикаго Файр
Сиэтл
27
Джонатан Кэмпбелл
ЦЗ
36
Майкл Харрингтон
ЦЗ
Главный тренер
Франк Клопас
35
Брайан Мередит
ВР
91
Оньель Фишер
ЦЗ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Остались в запасе
27
Джонатан Кэмпбелл
ЦЗ
36
Майкл Харрингтон
ЦЗ
Остались в запасе
35
Брайан Мередит
ВР
91
Оньель Фишер
ЦЗ
Главный тренер
Франк Клопас
Главный тренер
Брайан Шметцер
Статистика матча Чикаго Файр - Сиэтл
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
- : -
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 0
18.10.2026
Чикаго Файр
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
- : -
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Информация о матче
Стадион:
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