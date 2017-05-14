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Кристал Пэлас - Халл Сити
Кристал Пэлас - Халл Сити: обзор матча 14 мая 2017
Кристал Пэлас
14.05.2017, воскресенье, 14:00
Англия. Премьер-лига, 37 тур
4 : 0
Завершен
Халл Сити
3'
В. Заа
34'
К. Бентеке
85'
Л. Миливойевич (П)
90'
П. ван Анхолт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Халл Сити
90'
Желтая карточка
С. Клукас
Желтая карточка
П. ван Анхолт
90'
ГОЛ! 4:0!
П. ван Анхолт
90'
87'
Желтая карточка
К. Дэйвис
Замена
Д. Делэйни
️️️️
Д. Томкинс
86'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Л. Миливойевич
85'
84'
Желтая карточка
М. Доусон
80'
Желтая карточка
А. Н'Диайе
Замена
П. ван Анхолт
️️️️
Э. Таунсенд
75'
Замена
Д. МакАртур
️️️️
Й. Кабай
62'
50'
Замена
К. Дэйвис
️️️️
Г. Магуайр
45'
Замена
Ш. Мэлони
️️️️
Э. Робертсон
45'
Замена
Д. Боуэн
️️️️
А. Раноккия
Желтая карточка
Д. Панчеон
41'
40'
Желтая карточка
Э. Робертсон
Желтая карточка
Й. Кабай
37'
ГОЛ! 2:0!
К. Бентеке
34'
ГОЛ! 1:0!
В. Заа
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
19
Лука Миливойевич
ЛП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
29
Йоан Кабай
АП
40
Джейсон Панчеон
ПП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Халл Сити
17
Элдин Якупович
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
15
Эвандро
ЦП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
14
Умар Ниасс
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
20
Бакари Сако
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Халл Сити
1
Дэвид Маршалл
ВР
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
15
Шон Мэлони
ЛП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
3-3-3-1
13
Хеннесси
16
Келли
5
Томкинс
25
Уорд
19
Миливойевич
27
Шлупп
40
Панчеон
10
Заа
29
Кабай
25
Таунсенд
20
Бентеке
3-2-4-1
17
Якупович
5
Магуайр
20
Доусон
13
Раноккия
27
Эль-Мохамади
3
Робертсон
15
Эвандро
21
Н'Диайе
6
Клукас
11
Гросицки
14
Ниасс
25
Таунсенд
15
ван Анхолт
15
ван Анхолт
25
Таунсенд
5
Томкинс
17
Делэйни
17
Делэйни
5
Томкинс
29
Кабай
11
МакАртур
11
МакАртур
29
Кабай
5
Магуайр
33
Дэйвис
33
Дэйвис
5
Магуайр
3
Робертсон
15
Мэлони
15
Мэлони
3
Робертсон
13
Раноккия
20
Боуэн
20
Боуэн
13
Раноккия
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Халл Сити
1
Хулиан Сперони
ВР
20
Бакари Сако
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
1
Дэвид Маршалл
ВР
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
23
Том Хаддлстоун
ЦП
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Остались в запасе
1
Хулиан Сперони
ВР
20
Бакари Сако
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Остались в запасе
1
Дэвид Маршалл
ВР
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
23
Том Хаддлстоун
ЦП
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Сергей Якирович
Статистика матча Кристал Пэлас - Халл Сити
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
Селхарст Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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