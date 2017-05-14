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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Кьево
Сампдория - Кьево: обзор матча 14 мая 2017
Сампдория
14.05.2017, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 36 тур
1 : 1
Завершен
Кьево
11'
Ф. Квальярелла
46'
Р. Инглесе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Кьево
90'
Желтая карточка
Л. Кастро
90'
Желтая карточка
Ф. Депаоли
Желтая карточка
Ф. Джуричич
86'
Замена
Ф. Джуричич
️️️️
Б. Фернандеш
80'
79'
Желтая карточка
И. Радованович
75'
Замена
Н. Фрей
️️️️
А. Гамберини
70'
Замена
С. Гакпе
️️️️
С. Пеллисьер
Замена
Д. Прат
️️️️
К. Линетти
58'
46'
ГОЛ! 1:1!
Р. Инглесе
Замена
Л. Муриэль
️️️️
Ф. Квальярелла
29'
25'
Желтая карточка
С. Пеллисьер
Желтая карточка
В. Реджини
23'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Квальярелла
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
1
Кристиан Пуджиони
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
17
Карол Линетти
ЛП
34
Лукас Торрейра
ОП
7
Джакопо Сала
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
8
Эдгар Баррето
ПП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
22
Самюэль Бастьен
ЛП
16
Иван Радованович
ОП
19
Лукас Кастро
АП
45
Роберто Инглесе
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Сампдория
30
Владимиро Фальконе
ВР
22
Титас Крапикас
ВР
16
Додо
ЛЗ
27
Михал Томич
ПЗ
26
Деннис Прат
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
17
Анте Будимир
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Кьево
32
Вальтер Брессан
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
21
Николас Фрей
ПЗ
57
Микеле Трояни
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
13
Софьян Кийин
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ЦП
6
Серж Гакпе
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Пуджиони
13
Реджини
20
Павлович
26
Сильвестре
34
Торрейра
17
Линетти
7
Сала
8
Баррето
8
Фернандеш
14
Шик
27
Квальярелла
3-3-1-1-2
70
Соррентино
18
Гобби
5
Гамберини
12
Цесар
23
Депаоли
16
Радованович
29
Каччиаторе
22
Бастьен
19
Кастро
31
Пеллисьер
45
Инглесе
17
Линетти
26
Прат
26
Прат
17
Линетти
8
Фернандеш
31
Джуричич
31
Джуричич
8
Фернандеш
27
Квальярелла
10
Муриэль
10
Муриэль
27
Квальярелла
5
Гамберини
21
Фрей
21
Фрей
5
Гамберини
31
Пеллисьер
6
Гакпе
6
Гакпе
31
Пеллисьер
Остались в запасе
Сампдория
Кьево
27
Михал Томич
ПЗ
30
Владимиро Фальконе
ВР
22
Титас Крапикас
ВР
16
Додо
ЛЗ
11
Рикардо Альварес
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
17
Анте Будимир
ЦФ
57
Микеле Трояни
ЦП
32
Вальтер Брессан
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
13
Софьян Кийин
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ЦП
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Остались в запасе
27
Михал Томич
ПЗ
30
Владимиро Фальконе
ВР
22
Титас Крапикас
ВР
16
Додо
ЛЗ
11
Рикардо Альварес
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
17
Анте Будимир
ЦФ
Остались в запасе
57
Микеле Трояни
ЦП
32
Вальтер Брессан
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
13
Софьян Кийин
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ЦП
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Статистика матча Сампдория - Кьево
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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