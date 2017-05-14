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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Томь - Ахмат
Томь - Ахмат: обзор матча 14 мая 2017
Томь
14.05.2017, воскресенье, 12:00
Россия. Премьер-лига, 28 тур
1 : 2
Завершен
Ахмат
80'
Р. Салахутдинов
60'
И. Лебеденко
62'
А. Мбенг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - Ахмат
ГОЛ! 1:2!
Р. Салахутдинов
Пас отдал
Д. Большунов
80'
74'
Желтая карточка
О. Иванов
74'
Замена
Б. Балай
️️️️
О. Иванов
72'
Замена
З. Садаев
️️️️
А. Мбенг
Замена
Р. Салахутдинов
️️️️
Д. Сасин
69'
Замена
Д. Большунов
️️️️
Е. Баляйкин
66'
Замена
Д. Осипов
️️️️
А. Пульич
66'
Желтая карточка
Д. Сасин
65'
62'
ГОЛ! 0:2!
А. Мбенг
Пас отдал
А. Семенов
60'
ГОЛ! 0:1!
И. Лебеденко
Пас отдал
О. Иванов
53'
Замена
И. Лебеденко
️️️️
Г. Торже
Желтая карточка
А. Пугин
38'
Желтая карточка
М. Карымов
27'
19'
Желтая карточка
Г. Торже
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
1
Алексей Солосин
ВР
66
Анте Пульич
ЦЗ
84
Антон Митерев
ЦЗ
69
Марк Карымов
ЦЗ
17
Алексей Пугин
ЛП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
92
Валерий Чуперка
ЦП
98
Никита Гвинейский
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
18
Артем Попов
ПВ
72
Павел Голышев
ЦФ
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
13
Андрей Семенов
ЦЗ
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
2
Родолфо
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
22
Факундо Пирис
ЦП
8
Габриэль Торже
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
11
Аблае Мбенг
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Томь
42
Александр Мелихов
ВР
54
Александр Букачев
ЦЗ
32
Дмитрий Осипов
ЦЗ
94
Александр Науменко
ЦП
65
Руслан Салахутдинов
ЦП
97
Даниил Большунов
АП
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
21
Одисе Роши
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
9
Беким Балай
ЦФ
3-4-2-1
1
Солосин
66
Пульич
84
Митерев
69
Карымов
17
Пугин
92
Чуперка
98
Гвинейский
32
Баляйкин
77
Сасин
18
Попов
72
Голышев
3-2-4-1
1
Городов
4
Анхель
2
Родолфо
5
Мохаммади
40
Уциев
13
Семенов
8
Торже
14
Кузяев
19
Иванов
22
Пирис
11
Мбенг
66
Пульич
32
Осипов
32
Осипов
66
Пульич
77
Сасин
65
Салахутдинов
65
Салахутдинов
77
Сасин
32
Баляйкин
97
Большунов
97
Большунов
32
Баляйкин
8
Торже
10
Лебеденко
10
Лебеденко
8
Торже
11
Мбенг
9
Садаев
9
Садаев
11
Мбенг
19
Иванов
9
Балай
9
Балай
19
Иванов
Остались в запасе
Томь
Ахмат
54
Александр Букачев
ЦЗ
94
Александр Науменко
ЦП
42
Александр Мелихов
ВР
7
Бернард Бериша
ЛВ
31
Ярослав Годзюр
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
21
Одисе Роши
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
54
Александр Букачев
ЦЗ
94
Александр Науменко
ЦП
42
Александр Мелихов
ВР
Остались в запасе
7
Бернард Бериша
ЛВ
31
Ярослав Годзюр
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
21
Одисе Роши
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Томь - Ахмат
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Матюнин
(Москва)
Стадион:
Труд
Где смотреть матч:
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