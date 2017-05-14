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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Вест Хэм - Ливерпуль
Вест Хэм - Ливерпуль: обзор матча 14 мая 2017
Вест Хэм
14.05.2017, воскресенье, 16:15
Англия. Премьер-лига, 37 тур
0 : 4
Завершен
Ливерпуль
35'
Д. Старридж
57'
Ф. Коутиньо
62'
Ф. Коутиньо
76'
Д. Ориги
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Ливерпуль
89'
Замена
Б. Вудберн
️️️️
Ф. Коутиньо
89'
Замена
М. Груйич
️️️️
А. Лаллана
87'
Замена
Л. Лейва
️️️️
Д. Старридж
Замена
Р. Снодграсс
️️️️
А. Айю
77'
76'
ГОЛ! 0:4!
Д. Ориги
Желтая карточка
Д. Коллинс
63'
62'
ГОЛ! 0:3!
Ф. Коутиньо
57'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Коутиньо
Замена
С. Фегули
️️️️
Х. Кальери
55'
Замена
Э. Флетчер
️️️️
Ж. Фонте
55'
Желтая карточка
Э. Фернандес
50'
35'
ГОЛ! 0:1!
Д. Старридж
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
23
Уинстон Рид
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
3
Аарон Крессуэлл
ЛП
24
Андре Айю
ЛВ
22
Мануэль Ланзини
АП
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
32
Жоэль Матип
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
23
Джорджиньо Вейналдум
ПП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Вест Хэм
12
Даррен Рэндольф
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
41
Деклан Райс
ОП
8
Софиан Фегули
ОП
8
Домингуш Кина
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Ливерпуль
1
Лорис Кариус
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
8
Марко Груйич
ОП
6
Лукас Лейва
ЦП
7
Бенджамин Вудберн
ЦФ
3-2-1-2-1
13
Адриан
39
Коллинс
6
Фонте
6
Нордтвейт
23
Рид
3
Бирам
3
Крессуэлл
24
Айю
22
Ланзини
9
Кальери
3-1-2-2-2
22
Миньоле
17
Клайн
6
Ловрен
32
Матип
23
Джан
23
Вейналдум
20
Милнер
10
Лаллана
11
Коутиньо
27
Ориги
15
Старридж
9
Кальери
8
Фегули
8
Фегули
9
Кальери
24
Айю
23
Снодграсс
23
Снодграсс
24
Айю
6
Фонте
11
Флетчер
11
Флетчер
6
Фонте
10
Лаллана
8
Груйич
8
Груйич
10
Лаллана
15
Старридж
6
Лейва
6
Лейва
15
Старридж
11
Коутиньо
7
Вудберн
7
Вудберн
11
Коутиньо
Остались в запасе
Вест Хэм
Ливерпуль
41
Деклан Райс
ОП
12
Даррен Рэндольф
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
8
Домингуш Кина
ЦП
Главный тренер
Скотт Паркер
1
Лорис Кариус
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
Главный тренер
Андони Ираола
Остались в запасе
41
Деклан Райс
ОП
12
Даррен Рэндольф
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
8
Домингуш Кина
ЦП
Остались в запасе
1
Лорис Кариус
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
Главный тренер
Скотт Паркер
Главный тренер
Андони Ираола
Статистика матча Вест Хэм - Ливерпуль
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Аптон Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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