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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Леганес
Атлетик - Леганес: обзор матча 14 мая 2017
Атлетик
14.05.2017, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 37 тур
1 : 1
Завершен
Леганес
14'
А. Адурис
61'
А. Шимановски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Леганес
90'
Желтая карточка
Н. Чампанье
90'
Замена
М. Анхель Герреро
️️️️
Лусиано
Замена
И. Леке
️️️️
М. Баленсиага
87'
Желтая карточка
М. Сан Хосе
84'
83'
Желтая карточка
Д. Тимор
Замена
С. Мерино
️️️️
Р. Гарсия
79'
73'
Желтая карточка
Н. Эль-Жар
71'
Замена
Э. Моран
️️️️
Габриэл
Замена
М. Сусаета
️️️️
И. Уильямс
66'
65'
Желтая карточка
У. Бустинса
61'
ГОЛ! 1:1!
А. Шимановски
45'
Замена
П. Инсуа
️️️️
Д. Сиовас
44'
Желтая карточка
Р. Перес
35'
Желтая карточка
А. Шимановски
Желтая карточка
Б. Эчебаррия
29'
ГОЛ! 1:0!
А. Адурис
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
13
Кепа
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЛП
14
Рауль Гарсия
АП
10
Икер Муньяин
АП
12
Микель Сан Хосе
ПП
20
Ариц Адурис
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Леганес
13
Нерео Чампанье
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
21
Мартин Мантовани
ЦЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
24
Давид Тимор
ОП
8
Александер Шимановски
ЦП
18
Габриэл
АП
21
Рубен Перес
ПП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
10
Лусиано
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
2
Энеко Боведа
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
17
Микель Рико
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
9
Сабин Мерино
ЦФ
Леганес
31
Диего Перес
ВР
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
39
Эрик Моран
ЦП
14
Саму
ЦП
19
Альберто Буэно
ЦФ
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
4-2-2-2
13
Кепа
18
Баленсиага
3
Этчейта
5
Альварес
18
де Маркос
7
Эчебаррия
12
Сан Хосе
10
Муньяин
14
Гарсия
9
Уильямс
20
Адурис
4-1-2-1-2
13
Чампанье
21
Мантовани
5
Бустинса
22
Сиовас
15
Рико
24
Тимор
21
Перес
8
Шимановски
18
Габриэл
10
Лусиано
25
Эль-Жар
18
Баленсиага
15
Леке
15
Леке
18
Баленсиага
9
Уильямс
14
Сусаета
14
Сусаета
9
Уильямс
14
Гарсия
9
Мерино
9
Мерино
14
Гарсия
22
Сиовас
44
Инсуа
44
Инсуа
22
Сиовас
18
Габриэл
39
Моран
39
Моран
18
Габриэл
10
Лусиано
10
Герреро
10
Герреро
10
Лусиано
Остались в запасе
Атлетик
Леганес
1
Горка Ирайсос
ВР
2
Энеко Боведа
ЦЗ
17
Микель Рико
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
Главный тренер
Эдин Терзич
16
Виктор Диас
ПЗ
31
Диего Перес
ВР
14
Саму
ЦП
19
Альберто Буэно
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Остались в запасе
1
Горка Ирайсос
ВР
2
Энеко Боведа
ЦЗ
17
Микель Рико
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
Остались в запасе
16
Виктор Диас
ПЗ
31
Диего Перес
ВР
14
Саму
ЦП
19
Альберто Буэно
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Главный тренер
Игор Ока
Статистика матча Атлетик - Леганес
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Леганес
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
- : -
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Леганес
0 : 1
16.10.2026
Кордоба
Информация о матче
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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