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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Лас-Пальмас - Барселона
Лас-Пальмас - Барселона: обзор матча 14 мая 2017
Лас-Пальмас
14.05.2017, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 37 тур
1 : 4
Завершен
Барселона
63'
П. Бигас
25'
Неймар
27'
Л. Суарес
67'
Неймар
71'
Неймар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лас-Пальмас - Барселона
Замена
Д. Кастельяно
️️️️
Х. Виера
85'
79'
Замена
П. Алькасер
️️️️
Л. Суарес
79'
Замена
Д. Суарес
️️️️
И. Ракитич
Замена
Эрнан
️️️️
А. Монторо
78'
Замена
А. Халилович
️️️️
Момо
72'
71'
ГОЛ! 1:4!
Неймар
67'
ГОЛ! 1:3!
Неймар
ГОЛ! 1:2!
П. Бигас
63'
58'
Замена
А. Гомеш
️️️️
Л. Динь
27'
ГОЛ! 0:2!
Л. Суарес
25'
ГОЛ! 0:1!
Неймар
6'
Желтая карточка
Л. Динь
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лас-Пальмас
13
Хави Варас
ВР
88
Мичел
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
22
Элдер Лопеш
ЦЗ
10
Хесе
ЛВ
16
Роке Меса
ЦП
19
Анхель Монторо
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
10
Хонатан Виера
АП
11
Момо
ПП
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
18
Жорди Альба
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
8
Андрес Иньеста
ЛП
10
Неймар
ЛВ
11
Иван Ракитич
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Лас-Пальмас
13
Рауль Лисоайн
ВР
5
Давид Гарсия
ЦЗ
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
18
Матео Гарсия
ЦП
14
Эрнан
ЦП
10
Ален Халилович
АП
Барселона
24
Яспер Силлессен
ВР
6
Марлон
ЦЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
66
Арда Туран
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
4
Денис Суарес
АП
9
Пако Алькасер
ЦФ
4-3-3
13
Варас
88
Мичел
3
Лемос
22
Лопеш
6
Бигас
16
Меса
19
Монторо
11
Момо
10
Хесе
10
Виера
27
Боатенг
3-2-3-2-1
1
тер Стеген
14
Маскерано
14
Умтити
22
Матье
12
Динь
18
Альба
11
Ракитич
5
Бускетс
8
Иньеста
10
Месси
10
Неймар
9
Суарес
10
Виера
23
Кастельяно
23
Кастельяно
10
Виера
19
Монторо
14
Эрнан
14
Эрнан
19
Монторо
11
Момо
10
Халилович
10
Халилович
11
Момо
12
Динь
20
Гомеш
20
Гомеш
12
Динь
11
Ракитич
4
Суарес
4
Суарес
11
Ракитич
9
Суарес
9
Алькасер
9
Алькасер
9
Суарес
Остались в запасе
Лас-Пальмас
Барселона
13
Рауль Лисоайн
ВР
5
Давид Гарсия
ЦЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
18
Матео Гарсия
ЦП
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
24
Яспер Силлессен
ВР
6
Марлон
ЦЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
66
Арда Туран
ЦП
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
13
Рауль Лисоайн
ВР
5
Давид Гарсия
ЦЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
18
Матео Гарсия
ЦП
Остались в запасе
24
Яспер Силлессен
ВР
6
Марлон
ЦЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
66
Арда Туран
ЦП
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Лас-Пальмас - Барселона
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 10 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
17.10.2026
Кастельон
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Стадион:
Эстадио де Гран Канария
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