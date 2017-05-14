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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Зенит-2 - Факел
Зенит-2 - Факел: обзор матча 14 мая 2017
Зенит-2
14.05.2017, воскресенье, 17:00
Россия. ФНЛ, 37 тур
1 : 1
Завершен
Факел
6'
А. Евсеев
70'
М. Бирюков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит-2 - Факел
Желтая карточка
С. Зуйков
90'
Замена
И. Камышев
️️️️
А. Рязанцев
76'
74'
Замена
А. Касьян
️️️️
Д. Иванов
Замена
А. Батютин
️️️️
Д. Ящук
71'
70'
ГОЛ! 1:1!
М. Бирюков
68'
Замена
Д. Тихий
️️️️
Г. Бурнаш
Замена
Ю. Бавин
️️️️
К. Зырянов
68'
46'
Замена
А. Арустамян
️️️️
И. Нагибин
Желтая карточка
И. Зуев
39'
ГОЛ! 1:0!
А. Евсеев
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит-2
23
Егор Бабурин
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
91
Данила Ящук
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
18
Константин Зырянов
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
37
Владислав Сиротов
ПП
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Владислав Радимов
Факел
16
Александр Кобзев
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
93
Георгий Бурнаш
ЦЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
78
Алексей Курилов
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
9
Иван Нагибин
ЦП
10
Иванс Лукьяновс
ЦП
7
Дмитрий Каюмов
АП
17
Михаил Бирюков
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
Зенит-2
50
Никита Гойло
ВР
55
Константин Лобов
ЛЗ
52
Давид Мильдзихов
ПЗ
72
Андрей Батютин
ЛВ
10
Алексей Исаев
ОП
11
Илья Камышев
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
Факел
1
Александр Саутин
ВР
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
70
Артур Арустамян
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
19
Александр Касьян
ЦФ
4-5-1
23
Бабурин
23
Чернов
51
Карпов
58
Зуев
23
Зуйков
91
Ящук
94
Евсеев
18
Зырянов
7
Рязанцев
37
Сиротов
9
Погребняк
3-3-2-1-1
16
Кобзев
13
Иванов
78
Курилов
55
Осипенко
93
Бурнаш
5
Трошечкин
71
Багаев
9
Нагибин
10
Лукьяновс
7
Каюмов
17
Бирюков
91
Ящук
72
Батютин
72
Батютин
91
Ящук
7
Рязанцев
11
Камышев
11
Камышев
7
Рязанцев
18
Зырянов
40
Бавин
40
Бавин
18
Зырянов
9
Нагибин
70
Арустамян
70
Арустамян
9
Нагибин
93
Бурнаш
15
Тихий
15
Тихий
93
Бурнаш
13
Иванов
19
Касьян
19
Касьян
13
Иванов
Остались в запасе
Зенит-2
Факел
52
Давид Мильдзихов
ПЗ
50
Никита Гойло
ВР
55
Константин Лобов
ЛЗ
10
Алексей Исаев
ОП
Главный тренер
Владислав Радимов
1
Александр Саутин
ВР
6
Виктор Свежов
ЦП
Главный тренер
Павел Гусев
Остались в запасе
52
Давид Мильдзихов
ПЗ
50
Никита Гойло
ВР
55
Константин Лобов
ЛЗ
10
Алексей Исаев
ОП
Остались в запасе
1
Александр Саутин
ВР
6
Виктор Свежов
ЦП
Главный тренер
Владислав Радимов
Главный тренер
Павел Гусев
Статистика матча Зенит-2 - Факел
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Зенит-2
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Динамо Ставрополь
1 : 3
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3 : 0
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Тюмень
0 : 1
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Иртыш
0 : 2
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Динамо-2
0 : 3
12.09.2026
Зенит-2
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
- : -
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Кукуляк
(Калуга)
Стадион:
МСА Петровский
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