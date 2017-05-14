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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тосно - СКА-Хабаровск
Тосно - СКА-Хабаровск: обзор матча 14 мая 2017
Тосно
14.05.2017, воскресенье, 17:00
Россия. ФНЛ, 37 тур
3 : 1
Завершен
СКА-Хабаровск
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Тосно - СКА-Хабаровск
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Тосно
Россия. Кубок, 1/16 финала
Тосно
0 : 0
12.08.2026
Череповец
Россия. Кубок, 1/32 финала
Кировец-Восхождение
0 : 3
29.07.2026
Тосно
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Уфа
5 : 0
13.05.2018
Тосно
Россия. Кубок, Финал
Тосно
2 : 1
09.05.2018
Авангард
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Тосно
1 : 2
05.05.2018
Динамо
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Информация о матче
Стадион:
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СКА-Хабаровск
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