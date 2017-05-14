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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Рубин
Ростов - Рубин: обзор матча 14 мая 2017
Ростов
14.05.2017, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 28 тур
4 : 2
Завершен
Рубин
7'
С. Азмун
19'
Д. Полоз
51'
С. Азмун
73'
К. Нобоа
75'
Я. М'Вила
87'
М. Канунников
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Рубин
90'
Желтая карточка
И. Ахметов
87'
Замена
И. Ахметов
️️️️
Р. Рочина
87'
ГОЛ! 4:2!
М. Канунников
Пас отдал
И. Ахметов
77'
Замена
А. Сонг
️️️️
М. Цакташ
75'
ГОЛ! 4:1!
Я. М'Вила
ГОЛ! 4:0!
К. Нобоа
Пас отдал
А. Бухаров
73'
Замена
А. Бухаров
️️️️
С. Азмун
63'
Замена
М. Симич
️️️️
М. Мевля
56'
56'
Замена
Жонатас
️️️️
Р. Жемалетдинов
ГОЛ! 3:0!
С. Азмун
Пас отдал
Т. Калачев
51'
Желтая карточка
Ф. Кудряшов
22'
ГОЛ! 2:0!
Д. Полоз
Пас отдал
К. Нобоа
19'
Замена
Д. Терентьев
️️️️
И. Киреев
12'
ГОЛ! 1:0!
С. Азмун
Пас отдал
С. Навас
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
30
Никита Медведев
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
8
Александр Гацкан
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
2
Тимофей Калачев
ПП
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Иван Данильянц
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
31
Денис Ткачук
ЛВ
88
Руслан Камболов
ОП
6
Янн М'Вила
ОП
10
Мийо Цакташ
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Ростов
1
Евгений Гошев
ВР
1
Иван Комиссаров
ВР
55
Марко Симич
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
39
Андрей Сорокин
ОП
28
Андрей Препелицэ
ОП
28
Павел Могилевец
ЦП
32
Марко Девич
ЦФ
11
Александр Бухаров
ЦФ
Рубин
1
Юрий Нестеренко
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
21
Георгий Махатадзе
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
9
Жонатас
ЦФ
3-1-3-2-1
30
Медведев
30
Кудряшов
32
Мевля
44
Навас
8
Гацкан
88
Киреев
16
Нобоа
2
Калачев
7
Полоз
21
Ерохин
20
Азмун
3-2-1-3-1
1
Рыжиков
23
Кузьмин
20
Санчес
3
Набиуллин
88
Камболов
6
М'Вила
10
Цакташ
16
Рочина
10
Жемалетдинов
31
Ткачук
99
Канунников
32
Мевля
55
Симич
55
Симич
32
Мевля
88
Киреев
43
Терентьев
43
Терентьев
88
Киреев
20
Азмун
11
Бухаров
11
Бухаров
20
Азмун
10
Цакташ
8
Сонг
8
Сонг
10
Цакташ
16
Рочина
97
Ахметов
97
Ахметов
16
Рочина
10
Жемалетдинов
9
Жонатас
9
Жонатас
10
Жемалетдинов
Остались в запасе
Ростов
Рубин
39
Андрей Сорокин
ОП
1
Евгений Гошев
ВР
1
Иван Комиссаров
ВР
28
Андрей Препелицэ
ОП
28
Павел Могилевец
ЦП
32
Марко Девич
ЦФ
Главный тренер
Иван Данильянц
21
Георгий Махатадзе
ЦП
1
Юрий Нестеренко
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
Главный тренер
Хави Грасия
Остались в запасе
39
Андрей Сорокин
ОП
1
Евгений Гошев
ВР
1
Иван Комиссаров
ВР
28
Андрей Препелицэ
ОП
28
Павел Могилевец
ЦП
32
Марко Девич
ЦФ
Остались в запасе
21
Георгий Махатадзе
ЦП
1
Юрий Нестеренко
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
Главный тренер
Иван Данильянц
Главный тренер
Хави Грасия
Статистика матча Ростов - Рубин
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
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