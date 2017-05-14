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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нант - Генгам
Нант - Генгам: обзор матча 14 мая 2017
Нант
14.05.2017, воскресенье, 22:00
Франция. Лига 1, 37 тур
4 : 1
Завершен
Генгам
17'
А. Томассон
51'
Э. Сала
78'
Э. Сала
74'
Л. До
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нант - Генгам
86'
Желтая карточка
Л. Бляс
Замена
Я. Бамму
️️️️
А. Арит
83'
ГОЛ! 3:1!
Э. Сала
78'
74'
Замена
Н. де Паув
️️️️
М. Диалло
74'
ГОЛ! 2:1!
Л. До
Замена
С. Оливейра
️️️️
В. Ронжье
60'
58'
Замена
Л. Бляс
️️️️
Э. Дидо
ГОЛ! 2:0!
Э. Сала
51'
35'
Желтая карточка
Э. Дидо
Желтая карточка
Э. Сала
34'
Желтая карточка
Л. Лима
29'
26'
Желтая карточка
А. Менди
ГОЛ! 1:0!
А. Томассон
17'
5'
Желтая карточка
Л. До
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
1
Максим Дюпе
ВР
34
Диего Карлос
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
21
Валантен Ронжье
ЦП
30
Гийом Жилле
ЦП
77
Амин Арит
АП
28
Адриен Томассон
АП
22
Эмилиано Сала
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Генгам
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
21
Маршал
ЛЗ
24
Матье Бодмер
ЦЗ
29
Кристоф Кербра
ЦЗ
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
8
Люка До
ОП
17
Этьен Дидо
ЦП
5
Мустафа Диалло
ПП
97
Маркус Коко
ПВ
19
Александре Менди
ЦФ
93
Яннис Салибу
РФ
Нант
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
7
Абдулайе Туре
ОП
20
Жюль Илоки
ЦП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
18
Ясин Бамму
ЦФ
27
Фелипе Пардо
ЦФ
Генгам
1
Тео Гиварш
ВР
33
Жонатан Корреа
ЦЗ
26
Тибо Жиресс
ЦП
14
Нилл де Паув
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
7
Джимми Бриан
ЦФ
11
Слоан Прива
ЦФ
4-2-2-1
1
Дюпе
34
Карлос
26
Джиджи
6
Лима
15
Дюбуа
21
Ронжье
30
Жилле
28
Томассон
77
Арит
22
Сала
4-1-2-1-2
1
Юнссон
24
Бодмер
29
Кербра
15
Сорбон
21
Маршал
8
До
5
Диалло
17
Дидо
97
Коко
93
Салибу
19
Менди
21
Ронжье
27
Оливейра
27
Оливейра
21
Ронжье
77
Арит
18
Бамму
18
Бамму
77
Арит
5
Диалло
14
де Паув
14
де Паув
5
Диалло
17
Дидо
10
Бляс
10
Бляс
17
Дидо
Остались в запасе
Нант
Генгам
7
Абдулайе Туре
ОП
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
20
Жюль Илоки
ЦП
27
Фелипе Пардо
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
33
Жонатан Корреа
ЦЗ
1
Тео Гиварш
ВР
26
Тибо Жиресс
ЦП
7
Джимми Бриан
ЦФ
11
Слоан Прива
ЦФ
Остались в запасе
7
Абдулайе Туре
ОП
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
20
Жюль Илоки
ЦП
27
Фелипе Пардо
ЦФ
Остались в запасе
33
Жонатан Корреа
ЦЗ
1
Тео Гиварш
ВР
26
Тибо Жиресс
ЦП
7
Джимми Бриан
ЦФ
11
Слоан Прива
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Статистика матча Нант - Генгам
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
- : -
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Информация о матче
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
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