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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Метц - Тулуза
Метц - Тулуза: обзор матча 14 мая 2017
Метц
14.05.2017, воскресенье, 22:00
Франция. Лига 1, 37 тур
1 : 1
Завершен
Тулуза
66'
И. Сарр
9'
М. Брейтуэйт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Метц - Тулуза
Замена
Ф. Мойе
️️️️
Я. Жуффре
82'
80'
Замена
Д. Лукебакио
️️️️
К. Жан
74'
Замена
О. Трехо
️️️️
О. Тойвонен
Замена
Т. Вион
️️️️
О. Нгетт
74'
68'
Замена
И. Силла
️️️️
Я. Бодигер
Замена
Г. Милан
️️️️
М. Бишевац
68'
ГОЛ! 1:1!
И. Сарр
66'
9'
ГОЛ! 0:1!
М. Брейтуэйт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Метц
1
Эиджи Кавашима
ВР
14
Матье Удоль
ЛЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
11
Опа Нгетт
ЛВ
8
Шейк Дукур
ОП
8
Ян Жуффре
ЦП
24
Рено Коад
АП
3
Фаллу Дианье
ПП
7
Исмаила Сарр
ПВ
Главный тренер
Бенуа Тавено
Тулуза
40
Альбан Лафон
ВР
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
14
Янн Бодигер
ЛП
11
Ола Тойвонен
АП
10
Корентен Жан
ЦФ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
9
Анди Делор
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Метц
1
Томас Дидийон
ВР
18
Джонатан Ривьерес
ЦЗ
5
Гидо Милан
ЛП
40
Жорж Манджек
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
15
Тибо Вион
ПП
7
Готье Эйн
ПВ
Тулуза
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
20
Стив Яго
ЦЗ
10
Джимми Дурмаз
ЦП
14
Франсуа Сирье
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
14
Доди Лукебакио
ПВ
4-1-2-3
1
Кавашима
14
Удоль
5
Фалет
4
Бишевац
20
Баллиу
8
Дукур
8
Жуффре
3
Дианье
11
Нгетт
24
Коад
7
Сарр
4-1-1-3
40
Лафон
98
Амьен-Аду
6
Диоп
6
Жульен
29
Мубандже
14
Бодигер
11
Тойвонен
9
Делор
22
Брейтуэйт
10
Жан
4
Бишевац
5
Милан
5
Милан
4
Бишевац
8
Жуффре
91
Мойе
91
Мойе
8
Жуффре
11
Нгетт
15
Вион
15
Вион
11
Нгетт
10
Жан
14
Лукебакио
14
Лукебакио
10
Жан
14
Бодигер
4
Силла
4
Силла
14
Бодигер
11
Тойвонен
8
Трехо
8
Трехо
11
Тойвонен
Остались в запасе
Метц
Тулуза
7
Готье Эйн
ПВ
1
Томас Дидийон
ВР
18
Джонатан Ривьерес
ЦЗ
40
Жорж Манджек
ЦП
Главный тренер
Бенуа Тавено
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
20
Стив Яго
ЦЗ
10
Джимми Дурмаз
ЦП
14
Франсуа Сирье
ЦП
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Остались в запасе
7
Готье Эйн
ПВ
1
Томас Дидийон
ВР
18
Джонатан Ривьерес
ЦЗ
40
Жорж Манджек
ЦП
Остались в запасе
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
20
Стив Яго
ЦЗ
10
Джимми Дурмаз
ЦП
14
Франсуа Сирье
ЦП
Главный тренер
Бенуа Тавено
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Статистика матча Метц - Тулуза
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
- : -
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 8 тур
Дижон
4 : 2
12.10.2026
Метц
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Ланнуа
(Булонь-сюр-Мер)
Стадион:
Сен-Симфорьен
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