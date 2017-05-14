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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Севилья
Реал - Севилья: обзор матча 14 мая 2017
Реал
14.05.2017, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 37 тур
4 : 1
Завершен
Севилья
10'
Начо
23'
К. Роналду
78'
К. Роналду
84'
Т. Кроос
49'
С. Йоветич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Севилья
89'
Замена
Д. Гонсалес
️️️️
Х. Корреа
89'
Замена
В. Бен-Йеддер
️️️️
М. Крон-Дели
ГОЛ! 4:1!
Т. Кроос
Пас отдал
Начо
84'
Желтая карточка
Л. Васкес
83'
Желтая карточка
Начо
80'
80'
Желтая карточка
Х. Корреа
ГОЛ! 3:1!
К. Роналду
Пас отдал
Т. Кроос
78'
Замена
Л. Модрич
️️️️
М. Ковачич
72'
69'
Желтая карточка
Г. Меркадо
Замена
Л. Васкес
️️️️
А. Мората
61'
Замена
Каземиро
️️️️
Х. Родригес
60'
Желтая карточка
А. Мората
56'
49'
ГОЛ! 2:1!
С. Йоветич
Пас отдал
Витоло
46'
Замена
В. Монтойя
️️️️
Н. Пареха
Желтая карточка
Данило
39'
ГОЛ! 2:0!
К. Роналду
23'
ГОЛ! 1:0!
Начо
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
6
Начо
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
8
Матео Ковачич
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
2
Николас Пареха
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
23
Даниэль Карришу
ЦЗ
25
Габриэль Меркадо
ПАЗ
7
Витоло
ЛВ
15
Стивен Н'Зонзи
ОП
5
Матиас Краневиттер
ЦП
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Реал
1
Кико Касилья
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
5
Каземиро
ОП
14
Лука Модрич
ЦП
22
Иско
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Севилья
13
Давид Сорья
ВР
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
9
Хосе Мена
ЦП
10
Вальтер Монтойя
ЦП
20
Франко Васкес
АП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Навас
6
Начо
19
Варан
93
Рамос
13
Данило
8
Ковачич
8
Кроос
23
Родригес
10
Асенсио
7
Роналду
21
Мората
3-2-2-1-2
15
Серхио Рико
2
Пареха
2
Лангле
23
Карришу
25
Меркадо
15
Н'Зонзи
5
Краневиттер
7
Крон-Дели
7
Витоло
9
Йоветич
32
Корреа
23
Родригес
5
Каземиро
5
Каземиро
23
Родригес
8
Ковачич
14
Модрич
14
Модрич
8
Ковачич
21
Мората
17
Васкес
17
Васкес
21
Мората
32
Корреа
16
Гонсалес
16
Гонсалес
32
Корреа
2
Пареха
10
Монтойя
10
Монтойя
2
Пареха
7
Крон-Дели
10
Бен-Йеддер
10
Бен-Йеддер
7
Крон-Дели
Остались в запасе
Реал
Севилья
1
Кико Касилья
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
22
Иско
АП
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
13
Давид Сорья
ВР
9
Хосе Мена
ЦП
20
Франко Васкес
АП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
22
Иско
АП
9
Карим Бензема
ЦФ
Остались в запасе
13
Давид Сорья
ВР
9
Хосе Мена
ЦП
20
Франко Васкес
АП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Статистика матча Реал - Севилья
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Бернабеу
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