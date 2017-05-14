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Расписание матчей
МЛС 2026
Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион
Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион: обзор матча 14 мая 2017
Ди Си Юнайтед
14.05.2017, воскресенье, 02:00
США. МЛС, Общий этап
0 : 4
Завершен
Филадельфия Юнион
39'
Х. Медуньянин
88'
Ф. Герберс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион
88'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Герберс
Красная карточка
Л. Акоста
55'
39'
ГОЛ! 0:1!
Х. Медуньянин
Желтая карточка
Л. Нигл
19'
9'
Желтая карточка
А. Бедойя
4'
Желтая карточка
Фабиньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ди Си Юнайтед
28
Билл Хамид
ВР
32
Бобби Боссвелл
ЦЗ
6
Кофи Опаре
ЦЗ
2
Тэйлор Кемп
ЦЗ
15
Стив Бирнбаум
ЦЗ
13
Ламар Нигл
ЛП
25
Джаред Джеффри
ОП
32
Лусиано Акоста
ЦП
Главный тренер
Трой Лесесне
Филадельфия Юнион
18
Андре Блэйк
ВР
28
Раймон Гэддис
ЦЗ
33
Фабиньо
ЦЗ
6
Харис Медуньянин
ЛП
11
Алехандро Бедойя
ПП
13
Крис Понтиус
ЦФ
9
Си Джей Сапонг
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Ди Си Юнайтед
48
Трэвис Уорра
ВР
31
Марсело Сарвас
ЦП
20
Хален Робинсон
ЦП
9
Себастьен Ле То
ЦФ
Филадельфия Юнион
77
Джон МакКартни
ВР
2
Уоррен Кривелл
ЦЗ
16
Ричи Маркес
ЦЗ
12
Киган Розенберри
ЦЗ
21
Фабиан Герберс
ПВ
4-1-2
28
Хамид
32
Боссвелл
2
Кемп
15
Бирнбаум
6
Опаре
25
Джеффри
13
Нигл
32
Акоста
2-2-2
18
Блэйк
28
Гэддис
33
Фабиньо
11
Бедойя
6
Медуньянин
9
Сапонг
13
Понтиус
Остались в запасе
Ди Си Юнайтед
Филадельфия Юнион
48
Трэвис Уорра
ВР
31
Марсело Сарвас
ЦП
20
Хален Робинсон
ЦП
9
Себастьен Ле То
ЦФ
Главный тренер
Трой Лесесне
21
Фабиан Герберс
ПВ
77
Джон МакКартни
ВР
2
Уоррен Кривелл
ЦЗ
16
Ричи Маркес
ЦЗ
12
Киган Розенберри
ЦЗ
Главный тренер
Джим Кертин
Остались в запасе
48
Трэвис Уорра
ВР
31
Марсело Сарвас
ЦП
20
Хален Робинсон
ЦП
9
Себастьен Ле То
ЦФ
Остались в запасе
21
Фабиан Герберс
ПВ
77
Джон МакКартни
ВР
2
Уоррен Кривелл
ЦЗ
16
Ричи Маркес
ЦЗ
12
Киган Розенберри
ЦЗ
Главный тренер
Трой Лесесне
Главный тренер
Джим Кертин
Статистика матча Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 24 тур
Цинциннати
2 : 1
22.10.2026
Ди Си Юнайтед
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
- : -
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 31 тур
Филадельфия Юнион
2 : 2
17.10.2026
Шарлотт
Информация о матче
Стадион:
стадион им. Роберта Ф. Кеннеди
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