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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сент-Этьен - ПСЖ
Сент-Этьен - ПСЖ: обзор матча 14 мая 2017
Сент-Этьен
14.05.2017, воскресенье, 22:00
Франция. Лига 1, 37 тур
0 : 5
Завершен
ПСЖ
2'
Э. Кавани
38'
Л. Моура
72'
Э. Кавани
78'
Л. Моура
90'
Ю. Дракслер
90'
Д. Ло Чельсо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Этьен - ПСЖ
90'
ГОЛ! 0:6!
Д. Ло Чельсо
90'
ГОЛ! 0:5!
Ю. Дракслер
85'
Желтая карточка
Д. Ло Чельсо
Замена
Р. Пьерр-Габриэль
️️️️
К. Малку
80'
79'
Замена
Г. Гедеш
️️️️
Л. Моура
79'
Замена
Д. Ло Чельсо
️️️️
М. Верратти
78'
ГОЛ! 0:4!
Л. Моура
72'
ГОЛ! 0:3!
Э. Кавани
Замена
А. Содерлунд
️️️️
Р. Берич
69'
Замена
Б. Корнье
️️️️
А. Савье
56'
45'
Замена
Маркиньос
️️️️
Т. Силва
38'
ГОЛ! 0:2!
Л. Моура
Желтая карточка
А. Савье
27'
2'
ГОЛ! 0:1!
Э. Кавани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
16
Стефан Руффье
ВР
24
Кевин Малку
ЦЗ
19
Флорентен Погба
ЦЗ
24
Лоик Перрен
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
10
Оле Селнаэс
ОП
17
Жордан Верету
ЦП
6
Анри Савье
АП
17
Ромен Амума
ЦФ
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
ПСЖ
1
Кевин Трапп
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
8
Блейз Матюиди
ЛП
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
6
Марко Верратти
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
4
Лео Лакруа
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
10
Бенжамин Корнье
ЦП
18
Фабьен Лемуан
ЦП
11
Жереми Клеман
ЦП
16
Александер Содерлунд
ЦФ
ПСЖ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
5
Маркиньос
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
20
Джовани Ло Чельсо
АП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
4-1-1-1-3
16
Руффье
24
Малку
24
Перрен
28
Теофил-Катерин
19
Погба
10
Селнаэс
17
Верету
6
Савье
9
Берич
22
Монне-Паке
17
Амума
4-3-2-1
1
Трапп
12
Менье
3
Кимпембе
3
Силва
17
Максвелл
6
Верратти
12
Рабьо
8
Матюиди
7
Моура
7
Дракслер
10
Кавани
24
Малку
18
Пьерр-Габриэль
18
Пьерр-Габриэль
24
Малку
6
Савье
10
Корнье
10
Корнье
6
Савье
9
Берич
16
Содерлунд
16
Содерлунд
9
Берич
7
Моура
11
Гедеш
11
Гедеш
7
Моура
6
Верратти
20
Ло Чельсо
20
Ло Чельсо
6
Верратти
3
Силва
5
Маркиньос
5
Маркиньос
3
Силва
Остались в запасе
Сент-Этьен
ПСЖ
40
Жесси Мулен
ВР
4
Лео Лакруа
ЦЗ
18
Фабьен Лемуан
ЦП
11
Жереми Клеман
ЦП
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
92
Серж Орье
ПЗ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
40
Жесси Мулен
ВР
4
Лео Лакруа
ЦЗ
18
Фабьен Лемуан
ЦП
11
Жереми Клеман
ЦП
Остались в запасе
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
92
Серж Орье
ПЗ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Сент-Этьен - ПСЖ
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Стадион:
Жеффруа-Гишар
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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