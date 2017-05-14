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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - Лион
Монпелье - Лион: обзор матча 14 мая 2017
Монпелье
14.05.2017, воскресенье, 22:00
Франция. Лига 1, 37 тур
1 : 3
Завершен
Лион
35'
С. Мунье
17'
Н. Фекир
22'
А. Ляказетт
90'
А. Ляказетт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монпелье - Лион
90'
ГОЛ! 1:3!
А. Ляказетт
81'
Замена
Д. Ферри
️️️️
Н. Фекир
76'
Замена
М. Вальбуэна
️️️️
М. Депай
Замена
И. Мбенза
️️️️
Я. Силла
66'
Желтая карточка
Я. Силла
50'
45'
Замена
М. Корне
️️️️
Р. Геззаль
Желтая карточка
С. Сессеньон
41'
39'
Желтая карточка
М. Депай
Желтая карточка
Н. Мукиэле
39'
ГОЛ! 1:2!
С. Мунье
35'
22'
ГОЛ! 0:2!
А. Ляказетт
17'
ГОЛ! 0:1!
Н. Фекир
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
1
Лоран Пьонье
ВР
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
29
Лукаш Покорны
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
29
Стефан Сессеньон
ЛП
6
Поль Ласн
ОП
6
Эйе Скири
ОП
5
Якуба Силла
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
9
Стив Мунье
ЦФ
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
29
Люка Тусар
ОП
18
Рашид Геззаль
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
10
Мемфис Депай
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Карлос Висенс
Монпелье
16
Жоффрей Журдрен
ВР
20
Киган Долли
ЛВ
37
Бриан Пасси
ЦП
7
Исаак Мбенза
ЦП
19
Сулейман Камара
ЦФ
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
4
Джордан Ферри
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
3-2-2-1-1
1
Пьонье
3
Конгре
29
Покорны
20
Мукиэле
6
Ласн
6
Скири
29
Сессеньон
5
Силла
10
Будебуз
9
Мунье
4-1-2-1-2
1
Лопеш
13
Жалле
63
Н'Кулу
4
Дьякаби
31
Рыбус
29
Тусар
18
Геззаль
8
Толиссо
10
Фекир
91
Ляказетт
10
Депай
5
Силла
7
Мбенза
7
Мбенза
5
Силла
18
Геззаль
70
Корне
70
Корне
18
Геззаль
10
Фекир
4
Ферри
4
Ферри
10
Фекир
10
Депай
28
Вальбуэна
28
Вальбуэна
10
Депай
Остались в запасе
Монпелье
Лион
20
Киган Долли
ЛВ
16
Жоффрей Журдрен
ВР
37
Бриан Пасси
ЦП
19
Сулейман Камара
ЦФ
16
Матье Горжелен
ВР
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
25
Максим Гоналон
ОП
Главный тренер
Карлос Висенс
Остались в запасе
20
Киган Долли
ЛВ
16
Жоффрей Журдрен
ВР
37
Бриан Пасси
ЦП
19
Сулейман Камара
ЦФ
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
25
Максим Гоналон
ОП
Главный тренер
Карлос Висенс
Статистика матча Монпелье - Лион
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
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