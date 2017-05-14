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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Палермо - Дженоа
Палермо - Дженоа: обзор матча 14 мая 2017
Палермо
14.05.2017, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 36 тур
1 : 0
Завершен
Дженоа
13'
А. Рисполи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палермо - Дженоа
Замена
Д. Гонсалес
️️️️
С. Анджелкович
83'
71'
Замена
Н. Нинкович
️️️️
Д. Лазович
Замена
Т. Шунич
️️️️
Э. Гольданига
71'
Замена
Р. Салаи
️️️️
И. Несторовски
60'
56'
Замена
Д. Симеоне
️️️️
М. Пинилья
Желтая карточка
Б. Энрике
25'
21'
Замена
Р. Палладино
️️️️
Д. Катальди
ГОЛ! 1:0!
А. Рисполи
13'
5'
Желтая карточка
Л. Ригони
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палермо
22
Андреа Фулиньяти
ВР
5
Хайтам Алеесами
ЛЗ
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
18
Ивайло Чочев
ЦП
25
Бруно Энрике
АП
23
Алессандро Диаманти
АП
3
Андреа Рисполи
ПП
90
Илия Несторовски
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Дженоа
16
Эудженио Ламанна
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
30
Лука Ригони
АП
88
Дарко Лазович
ПП
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Палермо
1
Йосип Посавец
ВР
70
Леонардо Марсон
ВР
44
Тони Шунич
ЦЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
32
Симоне Ло Фасо
ЦП
89
Мишель Морганелла
ПП
7
Роланд Салаи
ПВ
22
Норберт Балог
ЦФ
7
Александар Трайковски
ЦФ
9
Стефан Сильва
ЦФ
Дженоа
34
Рубиньо
ВР
38
Лукаш Зима
ВР
33
Андреа Бегетто
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
7
Оскар Хильемарк
ЦП
23
Леонардо Морозини
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
44
Никола Нинкович
АП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
4-2-2-1
22
Фулиньяти
5
Алеесами
4
Анджелкович
18
Гольданига
15
Сионек
18
Чочев
3
Рисполи
23
Диаманти
25
Энрике
90
Несторовски
4-3-1-2
16
Ламанна
4
Бираски
19
Джентилетти
6
Муньос
93
Лаксальт
88
Лазович
32
Катальди
44
Велозу
30
Ригони
21
Пандев
51
Пинилья
90
Несторовски
7
Салаи
7
Салаи
90
Несторовски
18
Гольданига
44
Шунич
44
Шунич
18
Гольданига
4
Анджелкович
21
Гонсалес
21
Гонсалес
4
Анджелкович
88
Лазович
44
Нинкович
44
Нинкович
88
Лазович
51
Пинилья
18
Симеоне
18
Симеоне
51
Пинилья
32
Катальди
17
Палладино
17
Палладино
32
Катальди
Остались в запасе
Палермо
Дженоа
1
Йосип Посавец
ВР
70
Леонардо Марсон
ВР
32
Симоне Ло Фасо
ЦП
89
Мишель Морганелла
ПП
22
Норберт Балог
ЦФ
7
Александар Трайковски
ЦФ
9
Стефан Сильва
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
34
Рубиньо
ВР
38
Лукаш Зима
ВР
33
Андреа Бегетто
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
7
Оскар Хильемарк
ЦП
23
Леонардо Морозини
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Остались в запасе
1
Йосип Посавец
ВР
70
Леонардо Марсон
ВР
32
Симоне Ло Фасо
ЦП
89
Мишель Морганелла
ПП
22
Норберт Балог
ЦФ
7
Александар Трайковски
ЦФ
9
Стефан Сильва
ЦФ
Остались в запасе
34
Рубиньо
ВР
38
Лукаш Зима
ВР
33
Андреа Бегетто
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
7
Оскар Хильемарк
ЦП
23
Леонардо Морозини
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Статистика матча Палермо - Дженоа
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Стадион:
Ренцо Барбера
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