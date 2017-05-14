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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Тюмень
Енисей - Тюмень: обзор матча 14 мая 2017
Енисей
14.05.2017, воскресенье, 11:00
Россия. ФНЛ, 37 тур
1 : 0
Завершен
Тюмень
89'
А. Малоян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - Тюмень
Замена
А. Фатуллаев
️️️️
Е. Иванов
90'
ГОЛ! 1:0!
А. Малоян
89'
88'
Замена
И. Шабаев
️️️️
А. Чуканов
86'
Желтая карточка
И. Обухов
81'
Замена
В. Лешонок
️️️️
П. Маслов
Замена
А. Малоян
️️️️
С. Самодин
81'
Замена
П. Тен
️️️️
А. Саркисов
77'
74'
Замена
А. Шляпкин
️️️️
Н. Теленков
Замена
М. Семакин
️️️️
А. Козлов
58'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
64
Олег Ланин
ОП
8
Егор Иванов
ЦП
10
Азер Алиев
ЦП
33
Владимирс Камеш
ЦП
22
Сергей Самодин
ЦФ
11
Артур Саркисов
ЦФ
32
Андрей Козлов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Тюмень
96
Игорь Обухов
ВР
39
Павел Маслов
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
20
Никита Теленков
ЛП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
27
Иван Чудин
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Главный тренер
Александр Ивченко
Енисей
31
Милое Прекович
ВР
22
Петр Тен
ПЗ
27
Павел Рожков
ОП
15
Азим Фатуллаев
ОП
14
Максим Семакин
ЦП
44
Михаил Тихонов
ПВ
0
Артур Малоян
ЦФ
Тюмень
35
Артем Смирнов
ВР
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
4
Алексей Пустозеров
ЦП
13
Алексей Шляпкин
ЦП
17
Егор Глухов
ПВ
3-1-3-3
1
Опарин
2
Кичин
23
Васильев
4
Чичерин
64
Ланин
8
Иванов
10
Алиев
33
Камеш
32
Козлов
11
Саркисов
22
Самодин
3-1-4-1-1
96
Обухов
39
Маслов
90
Шакуро
55
Гузь
5
Рябокобыленко
27
Чудин
4
Кленкин
3
Ахмедов
20
Теленков
7
Чуканов
9
Мамтов
11
Саркисов
22
Тен
22
Тен
11
Саркисов
8
Иванов
15
Фатуллаев
15
Фатуллаев
8
Иванов
32
Козлов
14
Семакин
14
Семакин
32
Козлов
22
Самодин
0
Малоян
0
Малоян
22
Самодин
7
Чуканов
22
Шабаев
22
Шабаев
7
Чуканов
39
Маслов
9
Лешонок
9
Лешонок
39
Маслов
20
Теленков
13
Шляпкин
13
Шляпкин
20
Теленков
Остались в запасе
Енисей
Тюмень
31
Милое Прекович
ВР
27
Павел Рожков
ОП
44
Михаил Тихонов
ПВ
Главный тренер
Андрей Тихонов
4
Алексей Пустозеров
ЦП
17
Егор Глухов
ПВ
35
Артем Смирнов
ВР
Главный тренер
Александр Ивченко
Остались в запасе
31
Милое Прекович
ВР
27
Павел Рожков
ОП
44
Михаил Тихонов
ПВ
Остались в запасе
4
Алексей Пустозеров
ЦП
17
Егор Глухов
ПВ
35
Артем Смирнов
ВР
Главный тренер
Андрей Тихонов
Главный тренер
Александр Ивченко
Статистика матча Енисей - Тюмень
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Тюмень
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Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
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Тюмень
0 : 1
03.10.2026
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2 : 0
26.09.2026
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2 : 1
19.09.2026
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2 : 3
13.09.2026
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Информация о матче
Главный судья:
Павел Кукуян
(Сочи)
Стадион:
Центральный
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