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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бордо - Марсель
Бордо - Марсель: обзор матча 14 мая 2017
Бордо
14.05.2017, воскресенье, 22:00
Франция. Лига 1, 37 тур
1 : 1
Завершен
Марсель
2'
Д. Ролан
60'
Б. Гомис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бордо - Марсель
86'
Замена
Дория
️️️️
Д. Пайет
77'
Замена
А. Бедимо
️️️️
П. Эвра
74'
Замена
Ф. Ангисса
️️️️
М. Лопес
Замена
Г. Лаборд
️️️️
В. Вада
72'
Замена
А. Унас
️️️️
Ф. Камано
63'
60'
ГОЛ! 1:1!
Б. Гомис
Желтая карточка
В. Вада
50'
33'
Желтая карточка
П. Эвра
19'
Желтая карточка
Т. Губочан
ГОЛ! 1:0!
Д. Ролан
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
16
Седрик Каррассо
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
13
Юнус Санкаре
ЛП
40
Франсуа Камано
ЛВ
28
Жереми Тулалан
ЦП
23
Валентин Вада
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
10
Малком
ПВ
4
Диего Ролан
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
16
Род Фанни
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
8
Морган Сансон
ЛП
21
Вильям Ванкер
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
20
Максим Лопес
ПП
10
Флориан Товен
ПВ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Бордо
40
Жером Приор
ВР
22
Милан Гайич
ПЗ
8
Мауро Арамбарри
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
19
Николя Морис-Белэй
ЦФ
12
Тео Пелленар
ЦФ
Марсель
30
Брис Самба
ВР
12
Анри Бедимо
ЛЗ
21
Дория
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
3-4-2-1
16
Каррассо
26
Контенто
33
Йованович
20
Сабали
13
Санкаре
23
Вада
18
Плашил
28
Тулалан
40
Камано
10
Малком
4
Ролан
4-3-2-1
16
Пеле
16
Фанни
15
Губочан
6
Роланду
27
Эвра
20
Лопес
21
Ванкер
8
Сансон
10
Товен
10
Пайет
18
Гомис
40
Камано
96
Унас
96
Унас
40
Камано
23
Вада
9
Лаборд
9
Лаборд
23
Вада
20
Лопес
99
Ангисса
99
Ангисса
20
Лопес
27
Эвра
12
Бедимо
12
Бедимо
27
Эвра
10
Пайет
21
Дория
21
Дория
10
Пайет
Остались в запасе
Бордо
Марсель
22
Милан Гайич
ПЗ
40
Жером Приор
ВР
8
Мауро Арамбарри
ЦП
19
Николя Морис-Белэй
ЦФ
12
Тео Пелленар
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
30
Брис Самба
ВР
70
Буна Сарр
ПЗ
5
Реми Кабелла
АП
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
22
Милан Гайич
ПЗ
40
Жером Приор
ВР
8
Мауро Арамбарри
ЦП
19
Николя Морис-Белэй
ЦФ
12
Тео Пелленар
ЦФ
Остались в запасе
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
30
Брис Самба
ВР
70
Буна Сарр
ПЗ
5
Реми Кабелла
АП
Главный тренер
Давид Гуйон
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Бордо - Марсель
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Стадион:
Шабан Дельма
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