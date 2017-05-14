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Расписание матчей
МЛС 2026
Портленд - Атланта Юнайтед
Портленд - Атланта Юнайтед: обзор матча 14 мая 2017
Портленд
14.05.2017, воскресенье, 23:00
США. МЛС, Общий этап
1 : 1
Завершен
Атланта Юнайтед
50'
Л. Риджуэлл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Портленд - Атланта Юнайтед
Желтая карточка
В. Андриюшкевичус
73'
ГОЛ! 1:0!
Л. Риджуэлл
50'
36'
Желтая карточка
К. Кармона
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портленд
90
Джейк Глисон
ВР
24
Лиам Риджуэлл
ЦЗ
4
Витаутас Андриюшкевичус
ЦЗ
21
Диего Чара
ЛП
8
Диего Валери
АП
9
Фанендо Ади
ЦФ
27
Дайрон Асприлья
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Атланта Юнайтед
25
Алек Канн
ВР
4
Михаэль Паркхерст
ЦЗ
4
Тайрон Мирс
ЦЗ
14
Карлос Кармона
ЛП
10
Мигель Альмирон
ПВ
Главный тренер
Херардо Мартино
Портленд
16
Лоуренс Олум
ЦЗ
16
Зарек Валентин
ЦЗ
Атланта Юнайтед
24
Кайл Рейниш
ВР
8
Харрисон Хит
ЦП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
2-1-1-2
90
Глисон
24
Риджуэлл
4
Андриюшкевичус
21
Чара
8
Валери
27
Асприлья
9
Ади
2-1-1
25
Канн
4
Паркхерст
4
Мирс
14
Кармона
10
Альмирон
Остались в запасе
Портленд
Атланта Юнайтед
16
Лоуренс Олум
ЦЗ
16
Зарек Валентин
ЦЗ
Главный тренер
Фил Невилл
24
Кайл Рейниш
ВР
8
Харрисон Хит
ЦП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Остались в запасе
16
Лоуренс Олум
ЦЗ
16
Зарек Валентин
ЦЗ
Остались в запасе
24
Кайл Рейниш
ВР
8
Харрисон Хит
ЦП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Главный тренер
Херардо Мартино
Статистика матча Портленд - Атланта Юнайтед
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Портленд
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
- : -
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Информация о матче
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