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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Вильярреал
Атлетико - Вильярреал: обзор матча 25 апреля 2017
Атлетико
25.04.2017, вторник, 22:30
Испания. Примера, 34 тур
0 : 1
Завершен
Вильярреал
82'
Р. Сориано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Вильярреал
90'
+4
Желтая карточка
С. Бакамбу
Желтая карточка
Д. Годин
90'
+1
89'
Желтая карточка
Х. Коста
88'
Желтая карточка
М. Мусаккио
85'
Замена
Родри
️️️️
М. Тригерос
82'
ГОЛ! 0:1!
Р. Сориано
Пас отдал
С. Бакамбу
76'
Замена
С. Бакамбу
️️️️
Н. Сансоне
74'
Желтая карточка
Р. Сольдадо
Замена
Ф. Торрес
️️️️
Я. Карраско
72'
66'
Желтая карточка
А. Рукавина
64'
Замена
Р. Сориано
️️️️
Адриан
58'
Желтая карточка
М. Тригерос
Замена
К. Гамейро
️️️️
А. Корреа
56'
Замена
Я. Карраско
️️️️
Н. Гайтан
56'
Желтая карточка
Габи
55'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
6
Коке
ЦП
14
Габи
ЦП
10
Николас Гайтан
ПП
10
Анхель Корреа
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Вильярреал
1
Андрес
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
21
Бруно
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
6
Джонатан
ПП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
20
Адриан
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
5
Тиагу
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Вильярреал
25
Мариано Барбоса
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
16
Родри
ОП
21
Роберто Сориано
ЦП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
4-4-1-1
13
Облак
16
Луис
15
Савич
2
Годин
20
Хименес
8
Ньигес
6
Коке
14
Габи
10
Гайтан
10
Корреа
7
Гризманн
4-3-2-1
1
Андрес
27
Гонсалес
37
Мусаккио
2
Рукавина
24
Коста
6
Джонатан
14
Тригерос
21
Бруно
70
Кастильехо
11
Сансоне
20
Адриан
10
Гайтан
10
Карраско
10
Карраско
10
Гайтан
10
Корреа
9
Гамейро
9
Гамейро
10
Корреа
Карраско
9
Торрес
9
Торрес
Карраско
14
Тригерос
16
Родри
16
Родри
14
Тригерос
20
Адриан
21
Сориано
21
Сориано
20
Адриан
11
Сансоне
94
Бакамбу
94
Бакамбу
11
Сансоне
Остались в запасе
Атлетико
Вильярреал
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
5
Тиагу
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
25
Мариано Барбоса
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
5
Тиагу
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
Остались в запасе
25
Мариано Барбоса
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Фран Эскриба
Статистика матча Атлетико - Вильярреал
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Главный судья:
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
(Пуэнтедеуме)
Стадион:
Висенте Кальдерон
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