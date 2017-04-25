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Расписание матчей
Германия. Кубок
Боруссия М - Айнтрахт
Боруссия М - Айнтрахт: обзор матча 25 апреля 2017
Боруссия М
25.04.2017, вторник, 21:45
Германия. Кубок, 1/2 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 6 : 7
Завершен
Айнтрахт
45'
Й. Хофманн
15'
Т. Тавата
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Боруссия М - Айнтрахт
Замена
Д. Соу
️️️️
Й. Хофманн
112'
103'
Замена
М. Русс
️️️️
Т. Тавата
Желтая карточка
А. Хан
90'
Замена
П. Херрманн
️️️️
И. Траоре
90'
80'
Желтая карточка
Г. Варела
Замена
Л. Бенеш
️️️️
М. Дауд
80'
75'
Замена
Х. Сеферович
️️️️
А. Ребич
60'
Желтая карточка
М. Фабиан
59'
Замена
М. Вольф
️️️️
О. Маскарель
ГОЛ! 1:1!
Й. Хофманн
45'
Замена
М. Шульц
️️️️
О. Вендт
41'
Желтая карточка
О. Вендт
24'
15'
ГОЛ! 0:1!
Т. Тавата
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
7
Йонас Хофманн
ПВ
28
Андре Хан
ПВ
Главный тренер
Александер Блессин
Айнтрахт
1
Лукаш Градецки
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
17
Талеб Тавата
ЛП
9
Анте Ребич
ЛВ
8
Омар Маскарель
ОП
10
Марко Фабиан
АП
8
Мият Гачинович
АП
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
10
Марвин Шульц
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
8
Ласло Бенеш
ЦП
15
Джибриль Соу
ЦП
7
Патрик Херрманн
ПВ
Айнтрахт
13
Хайнц Линднер
ВР
23
Марко Русс
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
18
Марк Штендера
ЦП
21
Шани Тарашай
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Зоммер
17
Вендт
15
Кристенсен
30
Эльведи
23
Вестергор
5
Штробль
81
Дауд
7
Хофманн
13
Штиндль
28
Хан
16
Траоре
4-1-1-3-1
1
Градецки
22
Чендлер
6
Гектор
19
Абрахам
5
Очипка
8
Маскарель
17
Тавата
10
Фабиан
8
Гачинович
9
Ребич
10
Хргота
16
Траоре
7
Херрманн
7
Херрманн
16
Траоре
17
Вендт
10
Шульц
10
Шульц
17
Вендт
81
Дауд
8
Бенеш
8
Бенеш
81
Дауд
7
Хофманн
15
Соу
15
Соу
7
Хофманн
8
Маскарель
27
Вольф
27
Вольф
8
Маскарель
17
Тавата
23
Русс
23
Русс
17
Тавата
9
Ребич
9
Сеферович
9
Сеферович
9
Ребич
Остались в запасе
Боруссия М
Айнтрахт
21
Тобиас Зиппель
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
Главный тренер
Александер Блессин
13
Хайнц Линднер
ВР
2
Гильермо Варела
ПЗ
18
Марк Штендера
ЦП
21
Шани Тарашай
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
21
Тобиас Зиппель
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
Остались в запасе
13
Хайнц Линднер
ВР
2
Гильермо Варела
ПЗ
18
Марк Штендера
ЦП
21
Шани Тарашай
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Боруссия М - Айнтрахт
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Стадион:
Боруссия-Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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