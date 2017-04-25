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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Урал
Спартак - Урал: обзор матча 25 апреля 2017
Спартак
25.04.2017, вторник, 19:30
Россия. Премьер-лига, 25 тур
1 : 0
Завершен
Урал
23'
Фернандо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Урал
Замена
Г. Тигиев
️️️️
А. Самедов
88'
82'
Замена
А. Ломакин
️️️️
Н. Димитров
77'
Замена
С. Серченков
️️️️
Д. Коробов
73'
Желтая карточка
Г. Балажиц
Замена
Джано
️️️️
И. Попов
71'
Желтая карточка
И. Попов
51'
46'
Замена
Э. Манучарян
️️️️
Д. Динга
ГОЛ! 1:0!
Фернандо
Пас отдал
К. Промес
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
32
Артем Ребров
(К)
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛВ
20
Фернандо
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
71
Ивелин Попов
АП
19
Александр Самедов
ПВ
Главный тренер
Массимо Каррера
Урал
12
Николай Заболотный
ВР
7
Александр Данцев
(К)
ЛАЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
10
Чисамба Лунгу
ЛВ
8
Александр Павленко
ЦП
7
Дмитрий Коробов
АП
17
Николай Димитров
ПВ
98
Владимир Ильин
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Спартак
30
Сергей Песьяков
ВР
57
Александр Селихов
ВР
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
33
Маурисио
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
7
Джано
АП
88
Денис Давыдов
ЦФ
Урал
99
Дмитрий Арапов
ВР
13
Андрей Тимофеев
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
99
Никита Глушков
ЛВ
90
Александр Ломакин
ЦП
90
Александр Щербаков
ПВ
16
Александр Ставпец
ПВ
8
Сергей Серченков
ПВ
10
Эдгар Манучарян
ЦФ
10
Артем Юсупов
ЦФ
4-1-1-3-1
32
Ребров
23
Комбаров
35
Таски
14
Джикия
38
Ещенко
20
Фернандо
47
Зобнин
10
Мельгарехо
71
Попов
19
Самедов
10
Промес
4-1-1-3-1
12
Заболотный
15
Кулаков
6
Динга
5
Табидзе
6
Балажиц
7
Данцев
8
Павленко
17
Димитров
7
Коробов
10
Лунгу
98
Ильин
19
Самедов
17
Тигиев
17
Тигиев
19
Самедов
71
Попов
7
Джано
7
Джано
71
Попов
17
Димитров
90
Ломакин
90
Ломакин
17
Димитров
7
Коробов
8
Серченков
8
Серченков
7
Коробов
6
Динга
10
Манучарян
10
Манучарян
6
Динга
Остались в запасе
Спартак
Урал
30
Сергей Песьяков
ВР
57
Александр Селихов
ВР
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
33
Маурисио
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
88
Денис Давыдов
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
90
Александр Щербаков
ПВ
99
Никита Глушков
ЛВ
99
Дмитрий Арапов
ВР
13
Андрей Тимофеев
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
16
Александр Ставпец
ПВ
10
Артем Юсупов
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Остались в запасе
30
Сергей Песьяков
ВР
57
Александр Селихов
ВР
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
33
Маурисио
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
88
Денис Давыдов
ЦФ
Остались в запасе
90
Александр Щербаков
ПВ
99
Никита Глушков
ЛВ
99
Дмитрий Арапов
ВР
13
Андрей Тимофеев
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
16
Александр Ставпец
ПВ
10
Артем Юсупов
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Главный тренер
Александр Тарханов
Статистика матча Спартак - Урал
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Сельдяков
(Балашиха)
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ!
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