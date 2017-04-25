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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Уфа
Ростов - Уфа: обзор матча 25 апреля 2017
Ростов
25.04.2017, вторник, 19:30
Россия. Премьер-лига, 25 тур
1 : 0
Завершен
Уфа
23'
Д. Полоз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Уфа
85'
Замена
Д. Сысуев
️️️️
А. Засеев
Замена
А. Препелицэ
️️️️
Д. Полоз
76'
70'
Замена
И. Обляков
️️️️
И. Безденежных
Замена
М. Девич
️️️️
С. Азмун
66'
53'
Желтая карточка
А. Никитин
38'
Замена
С. Игбун
️️️️
К. Фатай
29'
Желтая карточка
К. Карп
Замена
П. Могилевец
️️️️
М. Мевля
27'
ГОЛ! 1:0!
Д. Полоз
Пас отдал
К. Нобоа
23'
21'
Желтая карточка
И. Безденежных
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
30
Никита Медведев
ВР
32
Миха Мевля
ЦЗ
55
Марко Симич
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
8
Александр Гацкан
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
21
Александр Ерохин
АП
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Иван Данильянц
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
13
Азамат Засеев
ОП
29
Иван Пауревич
ОП
55
Кэтэлин Карп
ОП
87
Игорь Безденежных
ЦП
7
Кеинде Фатай
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Ростов
1
Евгений Гошев
ВР
1
Иван Комиссаров
ВР
88
Игорь Киреев
ЛП
39
Андрей Сорокин
ОП
28
Андрей Препелицэ
ОП
28
Павел Могилевец
ЦП
11
Александр Бухаров
ЦФ
32
Марко Девич
ЦФ
Уфа
88
Гиорги Шелия
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
60
Владимир Зубарев
ОП
57
Вячеслав Кротов
АП
10
Иван Обляков
АП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
4-1-1-3-1
30
Медведев
32
Мевля
55
Симич
44
Навас
43
Терентьев
8
Гацкан
16
Нобоа
7
Полоз
21
Ерохин
19
Байрамян
20
Азмун
3-5-1-1
31
Беленов
89
Стоцкий
3
Аликин
4
Никитин
33
Сухов
13
Засеев
29
Пауревич
55
Карп
5
Йокич
87
Безденежных
7
Фатай
7
Полоз
28
Препелицэ
28
Препелицэ
7
Полоз
32
Мевля
28
Могилевец
28
Могилевец
32
Мевля
20
Азмун
32
Девич
32
Девич
20
Азмун
13
Засеев
8
Сысуев
8
Сысуев
13
Засеев
87
Безденежных
10
Обляков
10
Обляков
87
Безденежных
7
Фатай
44
Игбун
44
Игбун
7
Фатай
Остались в запасе
Ростов
Уфа
39
Андрей Сорокин
ОП
1
Евгений Гошев
ВР
1
Иван Комиссаров
ВР
88
Игорь Киреев
ЛП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Иван Данильянц
57
Вячеслав Кротов
АП
88
Гиорги Шелия
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
60
Владимир Зубарев
ОП
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
39
Андрей Сорокин
ОП
1
Евгений Гошев
ВР
1
Иван Комиссаров
ВР
88
Игорь Киреев
ЛП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Остались в запасе
57
Вячеслав Кротов
АП
88
Гиорги Шелия
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
60
Владимир Зубарев
ОП
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
Главный тренер
Иван Данильянц
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Ростов - Уфа
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
0 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Где смотреть матч:
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