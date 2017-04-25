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АПЛ 2026/2027
Челси - Саутгемптон
Челси - Саутгемптон: обзор матча 25 апреля 2017
Челси
25.04.2017, вторник, 21:45
Англия. Премьер-лига, 34 тур
4 : 2
Завершен
Саутгемптон
5'
Э. Азар
45+1'
Г. Кэхилл
54'
Д. Коста
89'
Д. Коста
24'
О. Ромеу
90+4'
Р. Бертранд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Саутгемптон
90'
+4
ГОЛ! 4:2!
Р. Бертранд
Пас отдал
С. Соареш
Замена
Виллиан
️️️️
Э. Азар
90'
ГОЛ! 4:1!
Д. Коста
Пас отдал
Педро
89'
86'
Замена
Д. Родригес
️️️️
М. Габбиадини
Замена
Д. Терри
️️️️
В. Мозес
86'
82'
Замена
Ш. Лонг
️️️️
Д. Уорд-Проус
Замена
Педро
️️️️
С. Фабрегас
77'
73'
Желтая карточка
Д. Тадич
68'
Замена
Н. Редмонд
️️️️
С. Буфал
60'
Желтая карточка
О. Ромеу
ГОЛ! 3:1!
Д. Коста
Пас отдал
С. Фабрегас
54'
Желтая карточка
С. Фабрегас
49'
ГОЛ! 2:1!
Г. Кэхилл
Пас отдал
М. Алонсо
45'
+1
Желтая карточка
Н. Канте
40'
24'
ГОЛ! 1:1!
О. Ромеу
ГОЛ! 1:0!
Э. Азар
Пас отдал
Д. Коста
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
91
Н'Голо Канте
ОП
18
Неманья Матич
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
10
Душан Тадич
ЛВ
21
Ориоль Ромеу
ОП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Главный тренер
Тонда Экерт
Челси
31
Асмир Бегович
ВР
26
Джон Терри
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
10
Виллиан
ЛВ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
9
Педро
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Саутгемптон
1
Муез Хассен
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
8
Йорди Класи
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
16
Джей Родригес
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Куртуа
3
Алонсо
4
Луис
24
Кэхилл
3
Аспиликуэта
91
Канте
18
Матич
4
Фабрегас
11
Мозес
10
Азар
19
Коста
4-1-2-2-1
17
Форстер
21
Соареш
5
Стивенс
4
Йошида
5
Бертранд
21
Ромеу
30
Уорд-Проус
10
Дэвис
17
Буфал
10
Тадич
11
Габбиадини
10
Азар
10
Виллиан
10
Виллиан
10
Азар
11
Мозес
26
Терри
26
Терри
11
Мозес
4
Фабрегас
9
Педро
9
Педро
4
Фабрегас
17
Буфал
27
Редмонд
27
Редмонд
17
Буфал
11
Габбиадини
16
Родригес
16
Родригес
11
Габбиадини
30
Уорд-Проус
7
Лонг
7
Лонг
30
Уорд-Проус
Остались в запасе
Челси
Саутгемптон
15
Натаниэль Чалоба
ОП
31
Асмир Бегович
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
1
Муез Хассен
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
8
Йорди Класи
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
Главный тренер
Тонда Экерт
Остались в запасе
15
Натаниэль Чалоба
ОП
31
Асмир Бегович
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Остались в запасе
1
Муез Хассен
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
8
Йорди Класи
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Тонда Экерт
Статистика матча Челси - Саутгемптон
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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