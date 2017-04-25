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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вулверхэмптон - Хаддерсфилд Таун
Вулверхэмптон - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 25 апреля 2017
Вулверхэмптон
25.04.2017, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 28 тур
0 : 1
Завершен
Хаддерсфилд Таун
31'
И. Браун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Хаддерсфилд Таун
90'
+2
Замена
Ф. Биллинг
️️️️
Н. Уэллс
Замена
Н. Дико
️️️️
С. Прото
85'
72'
Замена
Г. Банн
️️️️
И. Браун
Желтая карточка
С. Прото
68'
Замена
Д. Грэм
️️️️
М. Гиббс-Уайт
62'
58'
Замена
К. Куанер
️️️️
Ш. Сканнелл
Замена
Д. Мэйсон
️️️️
Й. Бедварссон
45'
Желтая карточка
Д. Йорфа
43'
31'
ГОЛ! 0:1!
И. Браун
Пас отдал
А. Муй
Желтая карточка
Д. Прайс
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Гарри Бургойн
ВР
1
Силвио Прото
ВР
2
Доминик Йорфа
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
10
Бен Маршалл
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
АП
19
Джек Прайс
ПП
10
Йон Бедварссон
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Хаддерсфилд Таун
12
Дэнни Уорд
ВР
15
Крис Лев
ЦЗ
44
Михаэль Хефеле
ЦЗ
26
Кристофер Шиндлер
ЦЗ
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
13
Аарон Муй
ЦП
37
Исайя Браун
АП
6
Джонатан Хогг
ПП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
9
Шон Сканнелл
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Вулверхэмптон
30
Кортни Хаус
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
10
Джордан Грэм
ЛВ
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
12
Нуха Дико
ЦФ
20
Джо Мэйсон
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
1
Джоэл Коулмэн
ВР
17
Тарик Холмс-Деннис
ЦЗ
5
Марк Хадсон
ЦЗ
33
Гарри Банн
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
23
Колин Куанер
ЦФ
3-3-1-2
1
Бургойн
2
Йорфа
19
Стирмен
23
Батт
16
Эдвардс
10
Маршалл
19
Прайс
10
Гиббс-Уайт
18
Вайманн
10
Бедварссон
3-3-1-2
12
Уорд
15
Лев
44
Хефеле
26
Шиндлер
6
Хогг
13
Муй
3
ван Ла Парра
37
Браун
9
Сканнелл
21
Уэллс
10
Гиббс-Уайт
10
Грэм
10
Грэм
10
Гиббс-Уайт
1
Прото
12
Дико
12
Дико
1
Прото
10
Бедварссон
20
Мэйсон
20
Мэйсон
10
Бедварссон
37
Браун
33
Банн
33
Банн
37
Браун
21
Уэллс
8
Биллинг
8
Биллинг
21
Уэллс
9
Сканнелл
23
Куанер
23
Куанер
9
Сканнелл
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Хаддерсфилд Таун
30
Кортни Хаус
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
Главный тренер
Пол Ламберт
17
Тарик Холмс-Деннис
ЦЗ
1
Джоэл Коулмэн
ВР
5
Марк Хадсон
ЦЗ
4
Дин Уайтхэд
ЦП
Главный тренер
Давид Вагнер
Остались в запасе
30
Кортни Хаус
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
Остались в запасе
17
Тарик Холмс-Деннис
ЦЗ
1
Джоэл Коулмэн
ВР
5
Марк Хадсон
ЦЗ
4
Дин Уайтхэд
ЦП
Главный тренер
Пол Ламберт
Главный тренер
Давид Вагнер
Статистика матча Вулверхэмптон - Хаддерсфилд Таун
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Тим Робинсон
(Западный Суссекс)
Стадион:
Мулинекс
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