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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Турция - Молдова
Турция - Молдова: обзор матча 27 марта 2017
Турция
27.03.2017, понедельник, 19:15
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 1
Завершен
Молдова
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Турция - Молдова
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Турция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Молдова
Лига наций, 6 тур
Фарерские острова
1 : 0
16.11.2026
Молдова
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Информация о матче
Стадион:
Зимбру
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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