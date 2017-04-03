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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Краснодар
Ростов - Краснодар: обзор матча 03 апреля 2017
Ростов
03.04.2017, понедельник, 19:30
Россия. Премьер-лига, 21 тур
0 : 0
Завершен
Краснодар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Краснодар
90'
+3
Желтая карточка
Ф. Смолов
Замена
Х. Байрамян
️️️️
М. Симич
90'
+1
90'
Замена
В. Подберезкин
️️️️
В. Классон
78'
Желтая карточка
М. Перейра
77'
Замена
Жоаозиньо
️️️️
П. Мамаев
Замена
М. Девич
️️️️
Д. Полоз
76'
Замена
А. Бухаров
️️️️
С. Азмун
69'
63'
Желтая карточка
А. Мартынович
39'
Желтая карточка
Ш. Каборе
12'
Замена
С. Петров
️️️️
В. Калешин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
30
Никита Медведев
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
55
Марко Симич
ЦЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
8
Александр Гацкан
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
2
Тимофей Калачев
ПП
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Иван Данильянц
Краснодар
33
Станислав Крицюк
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
77
Шарль Каборе
ОП
18
Юрий Газинский
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
10
Маурисио Перейра
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Ростов
1
Иван Комиссаров
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
88
Игорь Киреев
ЛП
39
Андрей Сорокин
ОП
28
Андрей Препелицэ
ОП
28
Павел Могилевец
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
32
Марко Девич
ЦФ
11
Александр Бухаров
ЦФ
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
5
Налдо
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
22
Жоаозиньо
ЛП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
21
Рикардо Лаборде
ПП
14
Вандерсон
ЦФ
27
Николай Комличенко
ЦФ
4-1-2-2-1
30
Медведев
30
Кудряшов
55
Симич
32
Мевля
43
Терентьев
8
Гацкан
16
Нобоа
2
Калачев
7
Полоз
21
Ерохин
20
Азмун
4-1-3-1-1
33
Крицюк
17
Калешин
14
Мартынович
4
Гранквист
2
Рамирес
77
Каборе
18
Газинский
10
Мамаев
10
Перейра
7
Классон
90
Смолов
55
Симич
19
Байрамян
19
Байрамян
55
Симич
7
Полоз
32
Девич
32
Девич
7
Полоз
20
Азмун
11
Бухаров
11
Бухаров
20
Азмун
17
Калешин
98
Петров
98
Петров
17
Калешин
10
Мамаев
22
Жоаозиньо
22
Жоаозиньо
10
Мамаев
7
Классон
92
Подберезкин
92
Подберезкин
7
Классон
Остались в запасе
Ростов
Краснодар
39
Андрей Сорокин
ОП
1
Иван Комиссаров
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
88
Игорь Киреев
ЛП
28
Андрей Препелицэ
ОП
28
Павел Могилевец
ЦП
Главный тренер
Иван Данильянц
88
Андрей Синицын
ВР
5
Налдо
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
10
Илья Жигулев
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
21
Рикардо Лаборде
ПП
14
Вандерсон
ЦФ
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Остались в запасе
39
Андрей Сорокин
ОП
1
Иван Комиссаров
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
88
Игорь Киреев
ЛП
28
Андрей Препелицэ
ОП
28
Павел Могилевец
ЦП
Остались в запасе
88
Андрей Синицын
ВР
5
Налдо
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
10
Илья Жигулев
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
21
Рикардо Лаборде
ПП
14
Вандерсон
ЦФ
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Иван Данильянц
Главный тренер
Игорь Шалимов
Статистика матча Ростов - Краснодар
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Где смотреть матч:
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