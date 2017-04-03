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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Сампдория
Интер - Сампдория: обзор матча 03 апреля 2017
Интер
03.04.2017, понедельник, 21:45
Италия. Серия А, 30 тур
1 : 2
Завершен
Сампдория
35'
Д. Д'Амброзио
50'
П. Шик
85'
Ф. Квальярелла (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Сампдория
Желтая карточка
Ж. Миранда
88'
85'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Ф. Квальярелла
Желтая карточка
М. Брозович
85'
Замена
Ж. Мариу
️️️️
И. Перишич
78'
70'
Замена
В. Реджини
️️️️
Додо
Замена
Эдер
️️️️
Э. Банега
66'
61'
Замена
Р. Альварес
️️️️
Б. Фернандеш
50'
ГОЛ! 1:1!
П. Шик
Пас отдал
М. Сильвестре
Замена
Ж. Кондогбиа
️️️️
Р. Гальярдини
45'
ГОЛ! 1:0!
Д. Д'Амброзио
Пас отдал
Э. Банега
35'
16'
Замена
Б. Берешиньски
️️️️
Д. Сала
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
17
Гари Медель
ОП
11
Эвер Банега
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ПП
87
Антонио Кандрева
ПП
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Сампдория
2
Эмилиано Вивиано
ВР
16
Додо
ЛЗ
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
7
Джакопо Сала
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
8
Эдгар Баррето
ПП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
Интер
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
5
Трент Сейнсбери
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
23
Жоау Мариу
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
8
Родриго Паласио
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
Сампдория
30
Владимиро Фальконе
ВР
1
Кристиан Пуджиони
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
2
Лоренцо Шимич
ЦЗ
26
Деннис Прат
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
17
Анте Будимир
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Ханданович
14
Ансальди
13
Миранда
33
Д'Амброзио
77
Брозович
17
Медель
21
Гальярдини
11
Банега
87
Кандрева
5
Перишич
9
Икарди
3-1-3-1-2
2
Вивиано
14
Шкриньяр
26
Сильвестре
16
Додо
34
Торрейра
8
Баррето
17
Линетти
7
Сала
8
Фернандеш
14
Шик
27
Квальярелла
5
Перишич
23
Мариу
23
Мариу
5
Перишич
21
Гальярдини
19
Кондогбиа
19
Кондогбиа
21
Гальярдини
11
Банега
23
Эдер
23
Эдер
11
Банега
16
Додо
13
Реджини
13
Реджини
16
Додо
7
Сала
18
Берешиньски
18
Берешиньски
7
Сала
8
Фернандеш
11
Альварес
11
Альварес
8
Фернандеш
Остались в запасе
Интер
Сампдория
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
5
Трент Сейнсбери
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
8
Родриго Паласио
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
30
Владимиро Фальконе
ВР
1
Кристиан Пуджиони
ВР
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
2
Лоренцо Шимич
ЦЗ
26
Деннис Прат
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
17
Анте Будимир
ЦФ
Остались в запасе
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
5
Трент Сейнсбери
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
8
Родриго Паласио
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
Остались в запасе
30
Владимиро Фальконе
ВР
1
Кристиан Пуджиони
ВР
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
2
Лоренцо Шимич
ЦЗ
26
Деннис Прат
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Интер - Сампдория
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Главный судья:
Доменико Чели
(Камбобассо)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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