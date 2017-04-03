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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Энергомаш - Чертаново
Энергомаш - Чертаново: обзор матча 03 апреля 2017
Энергомаш
03.04.2017, понедельник, 17:00
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 17 тур
0 : 1
Завершен
Чертаново
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Энергомаш - Чертаново
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Матчи команд
Энергомаш
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 26 тур
Торпедо
1 : 2
27.05.2018
Энергомаш
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 25 тур
Энергомаш
1 : 0
20.05.2018
Рязань
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 24 тур
Зенит
0 : 3
16.05.2018
Энергомаш
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 23 тур
Энергомаш
1 : 0
11.05.2018
Химик-Арсенал
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 22 тур
Калуга
1 : 2
04.05.2018
Энергомаш
Чертаново
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Динамо Вг
0 : 1
18.10.2026
Чертаново
Россия. Кубок, 1/2 финала
Чертаново
2 : 1
14.10.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Чертаново
1 : 0
11.10.2026
Балтика-2
Информация о матче
Стадион:
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Энергомаш
Чертаново
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2016.09.21 21:38
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Объявлено расписание последнего раунда пути регионов в Кубке перед пересечением с РПЛ
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