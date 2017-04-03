Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Портленд - Нью-Инглэнд Революшн
Портленд - Нью-Инглэнд Революшн: обзор матча 03 апреля 2017
Портленд
03.04.2017, понедельник, 04:00
США. МЛС, Общий этап
1 : 1
Завершен
Нью-Инглэнд Революшн
12'
Д. Валери
85'
Л. Нгюйен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Портленд - Нью-Инглэнд Революшн
85'
ГОЛ! 1:1!
Л. Нгюйен
47'
Желтая карточка
К. Роу
44'
Желтая карточка
К. Куасси
ГОЛ! 1:0!
Д. Валери
12'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портленд
90
Джейк Глисон
ВР
16
Лоуренс Олум
ЦЗ
21
Диего Чара
ЛП
6
Дарлингтон Нагбе
ЦП
8
Диего Валери
АП
9
Фанендо Ади
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Нью-Инглэнд Революшн
55
Коди Кроппер
ВР
8
Крис Тирни
ЦЗ
88
Эндрю Фаррелл
ЦЗ
77
Диего Факундес
ЛП
6
Ксавье Куасси
ОП
20
Антонио Млинар
ЦП
24
Ли Нгюйен
АП
22
Келин Роу
ПП
17
Хуан Агудело
ЦФ
9
Ола Камара
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Портленд
24
Джефф Аттинелла
ВР
7
Чанс Майерс
ЦЗ
16
Зарек Валентин
ЦЗ
27
Дайрон Асприлья
ЦФ
Нью-Инглэнд Революшн
18
Брэд Найтон
ВР
27
ДжиВон Уотсон
ЦЗ
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
16
Дайго Кобаяши
ЦП
10
Тил Банбери
ЦФ
1-2-1-1
90
Глисон
16
Олум
21
Чара
6
Нагбе
8
Валери
9
Ади
2-1-3-1-2
55
Кроппер
8
Тирни
88
Фаррелл
6
Куасси
22
Роу
20
Млинар
77
Факундес
24
Нгюйен
9
Камара
17
Агудело
Остались в запасе
Портленд
Нью-Инглэнд Революшн
7
Чанс Майерс
ЦЗ
24
Джефф Аттинелла
ВР
16
Зарек Валентин
ЦЗ
27
Дайрон Асприлья
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
18
Брэд Найтон
ВР
27
ДжиВон Уотсон
ЦЗ
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
16
Дайго Кобаяши
ЦП
10
Тил Банбери
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Остались в запасе
7
Чанс Майерс
ЦЗ
24
Джефф Аттинелла
ВР
16
Зарек Валентин
ЦЗ
27
Дайрон Асприлья
ЦФ
Остались в запасе
18
Брэд Найтон
ВР
27
ДжиВон Уотсон
ЦЗ
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
16
Дайго Кобаяши
ЦП
10
Тил Банбери
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Главный тренер
Калеб Портер
Статистика матча Портленд - Нью-Инглэнд Революшн
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Портленд
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
- : -
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
- : -
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 31 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 0
18.10.2026
Чикаго Файр
Информация о матче
Стадион:
Провиденс Парк
Новости команд
Все
Портленд
Нью-Инглэнд Революшн
МЛС. Миранчук отметился голевым действием впервые за 7 матчей
27 июля
У Месси 5+5 в 4 последних матчах в МЛС, российский игрок отметился первым ассистом в сезоне
18 мая
МЛС. Клубы россиян на последних местах, Месси – без результативных действий в Юте
23 апреля
Команда Абаскаля потерпела 3 поражения в 4 матчах под руководством испанца
2025.07.31 10:38
8
Месси установил рекорд МЛС и вышел на 2-е место в гонке бомбардиров
2025.07.10 08:30
У Месси 5+5 в 4 последних матчах в МЛС, российский игрок отметился первым ассистом в сезоне
18 мая
Команда Абаскаля потерпела 3 поражения в 4 матчах под руководством испанца
2025.07.31 10:38
8
МЛС. «Интер Майами» с Месси не забил «Чикаго Файр», Шапи отметился голом в матче с «Портлендом»
2025.04.14 07:47
Шапи забил дебютный гол в МЛС
2025.04.13 21:55
МЛС оштрафовала Ибрагимовича за симуляцию в матче с «Портлендом»
2019.08.03 13:23
2
МЛС. Миранчук отметился голевым действием впервые за 7 матчей
27 июля
МЛС. Клубы россиян на последних местах, Месси – без результативных действий в Юте
23 апреля
Месси установил рекорд МЛС и вышел на 2-е место в гонке бомбардиров
2025.07.10 08:30
Месси сделал дубль в 4-м матче МЛС подряд
2025.07.10 07:50
МЛС. 2-й хет-трик Месси за неделю позволил «Интеру» разгромить «Нью-Инглэнд» (6:2)
2024.10.20 08:31
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+