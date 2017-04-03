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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Лас-Пальмас
Сельта - Лас-Пальмас: обзор матча 03 апреля 2017
Сельта
03.04.2017, понедельник, 21:45
Испания. Примера, 29 тур
3 : 1
Завершен
Лас-Пальмас
12'
Д. Росси
36'
Д. Росси
57'
Д. Росси
80'
П. Бигас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Лас-Пальмас
90'
+4
Желтая карточка
Х. Виера
Желтая карточка
П. Шейх
90'
+4
Замена
П. Шейх
️️️️
Х. Санчес
89'
Замена
К. Бове
️️️️
Я. Аспас
80'
80'
ГОЛ! 3:1!
П. Бигас
Пас отдал
Д. Гарсия
74'
Замена
А. Халилович
️️️️
В. Гомес
Замена
П. Эрнандес
️️️️
Д. Росси
67'
66'
Замена
М. Ливайя
️️️️
К. Боатенг
66'
Замена
Мичел
️️️️
Д. Симон
ГОЛ! 3:0!
Д. Росси
Пас отдал
Х. Санчес
57'
52'
Желтая карточка
Хесе
Желтая карточка
Х. Кастро
45'
ГОЛ! 2:0!
Д. Росси
36'
Желтая карточка
Ф. Ронкалья
24'
17'
Желтая карточка
П. Бигас
ГОЛ! 1:0!
Д. Росси
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
10
Даниэль Васс
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
19
Хосабед Санчес
АП
10
Яго Аспас
ЦФ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Лас-Пальмас
13
Рауль Лисоайн
ВР
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
2
Давид Симон
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
10
Хесе
ЛВ
16
Роке Меса
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
4
Висенте Гомес
ПП
24
Тана
РФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
19
Пабло Эрнандес
ЦП
24
Папе Шейх
ЦП
10
Тео Бонгонда
ПВ
10
Хосеп Сене
ЦФ
12
Клаудио Бове
ЦФ
Лас-Пальмас
13
Хави Варас
ВР
88
Мичел
ЦЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
14
Эрнан
ЦП
19
Анхель Монторо
ЦП
10
Ален Халилович
АП
10
Марко Ливайя
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Альварес
22
Радойя
22
Кабрал
3
Фонтас
17
Кастро
14
Ронкалья
10
Васс
77
Систо
19
Санчес
25
Росси
10
Аспас
4-2-3-1
13
Лисоайн
2
Симон
5
Гарсия
6
Бигас
23
Кастельяно
4
Гомес
16
Меса
10
Виера
27
Боатенг
10
Хесе
24
Тана
25
Росси
19
Эрнандес
19
Эрнандес
25
Росси
19
Санчес
24
Шейх
24
Шейх
19
Санчес
10
Аспас
12
Бове
12
Бове
10
Аспас
2
Симон
88
Мичел
88
Мичел
2
Симон
4
Гомес
10
Халилович
10
Халилович
4
Гомес
27
Боатенг
10
Ливайя
10
Ливайя
27
Боатенг
Остались в запасе
Сельта
Лас-Пальмас
10
Тео Бонгонда
ПВ
25
Иван Вильяр
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
10
Хосеп Сене
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
13
Хави Варас
ВР
16
Артилес Айтами
ЦЗ
14
Эрнан
ЦП
19
Анхель Монторо
ЦП
Главный тренер
Энрике Сетьен
Остались в запасе
10
Тео Бонгонда
ПВ
25
Иван Вильяр
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
10
Хосеп Сене
ЦФ
Остались в запасе
13
Хави Варас
ВР
16
Артилес Айтами
ЦЗ
14
Эрнан
ЦП
19
Анхель Монторо
ЦП
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Главный тренер
Энрике Сетьен
Статистика матча Сельта - Лас-Пальмас
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 10 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
17.10.2026
Кастельон
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Клос Гомес
(Сарагоса)
Стадион:
Балаидос
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