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АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Эвертон
Манчестер Юнайтед - Эвертон: обзор матча 04 апреля 2017
Манчестер Юнайтед
04.04.2017, вторник, 22:00
Англия. Премьер-лига, 31 тур
1 : 1
Завершен
Эвертон
90+4'
З. Ибрагимович (П)
22'
Ф. Ягиелка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Эвертон
ГОЛ с пенальти! 1:1!
З. Ибрагимович
90'
+4
90'
+3
Красная карточка
Э. Уилльямс
90'
+2
Желтая карточка
Жоэль
88'
Желтая карточка
Т. Дэвис
81'
Замена
Д. Калверт-Льюин
️️️️
Р. Баркли
67'
Замена
М. Пеннингтон
️️️️
К. Миральяс
Замена
Г. Мхитарян
️️️️
М. Кэррик
65'
Замена
Л. Шоу
️️️️
Э. Янг
65'
Желтая карточка
Э. Янг
57'
54'
Желтая карточка
Г. Бэрри
45'
Желтая карточка
И. Гуйе
Замена
П. Погба
️️️️
Д. Блинд
45'
22'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Ягиелка
Пас отдал
Э. Уилльямс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
77
Джесси Лингард
ЛВ
25
Маруан Феллайни
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
21
Андер Эррера
ПП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Эвертон
1
Жоэль
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
22
Том Дэвис
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
87
Кевин Миральяс
ЛФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
6
Росс Баркли
РФ
Главный тренер
Рональд Куман
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Эвертон
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
11
Адемола Лукман
ЦФ
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
13
Эннер Валенсия
ЦФ
4-3-2-1
43
Де Хеа
15
Янг
5
Рохо
3
Байи
17
Блинд
25
Феллайни
16
Кэррик
21
Эррера
77
Лингард
9
Рэшфорд
11
Ибрагимович
4-1-2-3
1
Жоэль
5
Уилльямс
27
Холгейт
19
Ягиелка
3
Бэйнс
5
Гуйе
22
Дэвис
18
Бэрри
6
Баркли
9
Лукаку
87
Миральяс
16
Кэррик
22
Мхитарян
22
Мхитарян
16
Кэррик
15
Янг
23
Шоу
23
Шоу
15
Янг
17
Блинд
8
Погба
8
Погба
17
Блинд
6
Баркли
9
Калверт-Льюин
9
Калверт-Льюин
6
Баркли
87
Миральяс
28
Пеннингтон
28
Пеннингтон
87
Миральяс
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Эвертон
44
Серхио Ромеро
ВР
36
Маттео Дармиан
ПЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
11
Адемола Лукман
ЦФ
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
13
Эннер Валенсия
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
36
Маттео Дармиан
ПЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Остались в запасе
11
Адемола Лукман
ЦФ
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
13
Эннер Валенсия
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Рональд Куман
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Эвертон
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Нил Суорбрик
(Ланкашир)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
Новости команд
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