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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Айнтрахт
Кельн - Айнтрахт: обзор матча 04 апреля 2017
Кельн
04.04.2017, вторник, 21:00
Германия. Бундеслига, 27 тур
1 : 0
Завершен
Айнтрахт
53'
М. Йойич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - Айнтрахт
90'
+4
Желтая карточка
М. Гачинович
Замена
С. Озкан
️️️️
К. Рауш
83'
75'
Замена
А. Ордоньес
️️️️
М. Вольф
74'
Желтая карточка
М. Вольф
Замена
Н. Суботич
️️️️
К. Клеменс
71'
66'
Замена
Б. Хргота
️️️️
М. Фабиан
62'
Замена
А. Баркок
️️️️
Т. Тавата
ГОЛ! 1:0!
М. Йойич
53'
Замена
Л. Биттенкурт
️️️️
М. Хегер
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
34
Константин Рауш
ЛП
6
Марко Хегер
ОП
33
Маттиас Леманн
ЦП
17
Кристиан Клеменс
ЦП
18
Милош Йойич
ПП
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
Айнтрахт
1
Лукаш Градецки
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
17
Талеб Тавата
ЛП
9
Анте Ребич
ЛВ
8
Омар Маскарель
ОП
10
Марко Фабиан
АП
8
Мият Гачинович
АП
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
3
Невен Суботич
ЦЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
16
Павел Ольковски
ЦЗ
5
Салих Озкан
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
6
Симон Цоллер
ЦФ
Айнтрахт
13
Хайнц Линднер
ВР
21
Андерсон Ордоньес
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
18
Марк Штендера
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
21
Шани Тарашай
ЦФ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
4-1-4-1
1
Хорн
14
Хектор
4
Соренсен
3
Хайнц
24
Клюнтер
6
Хегер
34
Рауш
33
Леманн
17
Клеменс
18
Йойич
27
Модест
4-1-1-3-1
1
Градецки
27
Вольф
19
Абрахам
24
Вальехо
5
Очипка
8
Маскарель
17
Тавата
10
Фабиан
8
Гачинович
9
Ребич
9
Сеферович
6
Хегер
32
Биттенкурт
32
Биттенкурт
6
Хегер
17
Клеменс
3
Суботич
3
Суботич
17
Клеменс
34
Рауш
5
Озкан
5
Озкан
34
Рауш
27
Вольф
21
Ордоньес
21
Ордоньес
27
Вольф
17
Тавата
25
Баркок
25
Баркок
17
Тавата
10
Фабиан
10
Хргота
10
Хргота
10
Фабиан
Остались в запасе
Кельн
Айнтрахт
18
Томас Кесслер
ВР
5
Доминик Марох
ЦЗ
16
Павел Ольковски
ЦЗ
6
Симон Цоллер
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
13
Хайнц Линднер
ВР
23
Марко Русс
ЦЗ
18
Марк Штендера
ЦП
21
Шани Тарашай
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
18
Томас Кесслер
ВР
5
Доминик Марох
ЦЗ
16
Павел Ольковски
ЦЗ
6
Симон Цоллер
ЦФ
Остались в запасе
13
Хайнц Линднер
ВР
23
Марко Русс
ЦЗ
18
Марк Штендера
ЦП
21
Шани Тарашай
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Кельн - Айнтрахт
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Стадион:
Рейн Энерги
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