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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Шальке-04
Вердер - Шальке-04: обзор матча 04 апреля 2017
Вердер
04.04.2017, вторник, 21:00
Германия. Бундеслига, 27 тур
3 : 0
Завершен
Шальке-04
24'
Т. Гебре Селасси
76'
М. Крузе (П)
80'
М. Эггештайн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Шальке-04
Замена
Ф. Кайнц
️️️️
М. Крузе
89'
86'
Замена
Ф. Ди Санто
️️️️
Г. Бургшталлер
80'
Желтая карточка
Р. Ферманн
ГОЛ! 3:0!
М. Эггештайн
Пас отдал
М. Крузе
80'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
М. Крузе
76'
73'
Желтая карточка
Л. Горецка
62'
Замена
Е. Коноплянка
️️️️
Э. Чупо-Мотинг
62'
Замена
К. Хунтелаар
️️️️
М. Майер
Замена
Ф. Бартельс
️️️️
К. Писарро
60'
Замена
М. Эггештайн
️️️️
Т. Делэни
45'
ГОЛ! 1:0!
Т. Гебре Селасси
Пас отдал
З. Юнузович
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Феликс Видвальд
ВР
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
27
Томас Делэни
ОП
27
Флориан Гриллич
ОП
16
Златко Юнузович
ЦП
10
Макс Крузе
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Александер Нури
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
22
Матия Настасич
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
18
Алессандро Шепф
ЦП
7
Макс Майер
АП
27
Леон Горецка
ПП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Вердер
33
Ярослав Дробны
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
31
Фин Бартельс
ЦП
47
Усман Манне
ЦФ
7
Арон Йоханссон
ЦФ
Шальке-04
1
Александр Нюбель
ВР
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
30
Йоханнес Гайс
ЦП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
4-2-2-2
1
Видвальд
4
Мойсандер
13
Велькович
5
Калдирола
23
Гебре Селасси
27
Делэни
27
Гриллич
3
Гарсия
16
Юнузович
14
Писарро
10
Крузе
3-1-2-2-2
1
Ферманн
22
Настасич
5
Хеведес
6
Керер
21
Стамбули
27
Горецка
18
Шепф
20
Калиджиури
7
Майер
9
Бургшталлер
13
Чупо-Мотинг
10
Крузе
11
Кайнц
11
Кайнц
10
Крузе
27
Делэни
8
Эггештайн
8
Эггештайн
27
Делэни
14
Писарро
31
Бартельс
31
Бартельс
14
Писарро
13
Чупо-Мотинг
22
Коноплянка
22
Коноплянка
13
Чупо-Мотинг
9
Бургшталлер
9
Ди Санто
9
Ди Санто
9
Бургшталлер
7
Майер
21
Хунтелаар
21
Хунтелаар
7
Майер
Остались в запасе
Вердер
Шальке-04
47
Усман Манне
ЦФ
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
33
Ярослав Дробны
ВР
7
Арон Йоханссон
ЦФ
Главный тренер
Александер Нури
1
Александр Нюбель
ВР
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
30
Йоханнес Гайс
ЦП
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Остались в запасе
47
Усман Манне
ЦФ
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
33
Ярослав Дробны
ВР
7
Арон Йоханссон
ЦФ
Остались в запасе
1
Александр Нюбель
ВР
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
30
Йоханнес Гайс
ЦП
Главный тренер
Александер Нури
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Статистика матча Вердер - Шальке-04
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Хартманн
(Крюгцелль)
Стадион:
Везерстадион
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3 (в повторе, 22:55)
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