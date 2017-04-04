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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брайтон - Бирмингем Сити
Брайтон - Бирмингем Сити: обзор матча 04 апреля 2017
Брайтон
04.04.2017, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 40 тур
3 : 1
Завершен
Бирмингем Сити
2'
Г. Мюррэй
48'
Т. Хемед
54'
У. Хюнемайер
85'
Ч. Адамс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брайтон - Бирмингем Сити
Желтая карточка
Бруно
90'
+3
85'
ГОЛ! 3:1!
Ч. Адамс
Пас отдал
Ж. Магома
77'
Замена
Ж. Магома
️️️️
К. Дональдсон
Замена
О. Норвуд
️️️️
Д. Стивенс
77'
73'
Желтая карточка
Р. Шоттон
69'
Замена
М. Кифтенбельд
️️️️
Р. Теше
Замена
Д. Мерфи
️️️️
А. Кноккарт
64'
55'
Замена
К. Фрей
️️️️
К. Гарднер
ГОЛ! 3:0!
У. Хюнемайер
54'
ГОЛ! 2:0!
Т. Хемед
Пас отдал
Г. Мюррэй
48'
Желтая карточка
А. Кноккарт
40'
Замена
Ф. Томори
️️️️
Л. Данк
31'
ГОЛ! 1:0!
Г. Мюррэй
Пас отдал
Бруно
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
13
Дэвид Стокдейл
ВР
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
7
Бирам Каял
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
93
Антони Кноккарт
ПВ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
10
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Бирмингем Сити
29
Томаш Кушчак
ВР
5
Райан Шоттон
ЦЗ
17
Джонатан Гроундс
ЦЗ
33
Шейк Кейта
ЦЗ
5
Крыстиан Белик
ОП
34
Чарли Адамс
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
25
Стефен Глисон
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
Брайтон
85
Ники Мяенпяя
ВР
23
Фикайо Томори
ЦЗ
10
Оливер Норвуд
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
38
Иржи Скалак
ЦП
18
Джейми Мерфи
ЦФ
29
Чуба Акпом
ЦФ
Бирмингем Сити
1
Адам Легздиньш
ВР
2
Джош Когли
ПЗ
16
Дэвид Дэвис
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
19
Жак Магома
ЦП
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
4-2-2-2
13
Стокдейл
13
Бонг
2
Хюнемайер
5
Данк
2
Бруно
7
Каял
16
Стивенс
7
Мач
93
Кноккарт
10
Хемед
39
Мюррэй
3-1-4-2
29
Кушчак
5
Шоттон
17
Гроундс
33
Кейта
5
Белик
8
Гарднер
25
Глисон
8
Теше
34
Адамс
10
Нсуе
8
Дональдсон
5
Данк
23
Томори
23
Томори
5
Данк
16
Стивенс
10
Норвуд
10
Норвуд
16
Стивенс
93
Кноккарт
18
Мерфи
18
Мерфи
93
Кноккарт
8
Гарднер
11
Фрей
11
Фрей
8
Гарднер
8
Дональдсон
19
Магома
19
Магома
8
Дональдсон
8
Теше
8
Кифтенбельд
8
Кифтенбельд
8
Теше
Остались в запасе
Брайтон
Бирмингем Сити
85
Ники Мяенпяя
ВР
14
Стив Сидуэлл
ЦП
38
Иржи Скалак
ЦП
29
Чуба Акпом
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
2
Джош Когли
ПЗ
1
Адам Легздиньш
ВР
16
Дэвид Дэвис
ЦП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Остались в запасе
85
Ники Мяенпяя
ВР
14
Стив Сидуэлл
ЦП
38
Иржи Скалак
ЦП
29
Чуба Акпом
ЦФ
Остались в запасе
2
Джош Когли
ПЗ
1
Адам Легздиньш
ВР
16
Дэвид Дэвис
ЦП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Статистика матча Брайтон - Бирмингем Сити
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Главный судья:
Даррен Бонд
(Ланкашир)
Стадион:
Фалмер
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