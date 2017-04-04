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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Барнсли - Кардифф
Барнсли - Кардифф: обзор матча 04 апреля 2017
Барнсли
04.04.2017, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 40 тур
0 : 0
Завершен
Кардифф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барнсли - Кардифф
90'
Желтая карточка
Г. Халфорд
82'
Желтая карточка
М. Коннолли
Замена
А. Армстронг
️️️️
Т. Брэдшоу
82'
Желтая карточка
С. Джанко
76'
Замена
Р. Кент
️️️️
А. Моуатт
71'
65'
Замена
К. Харрис
️️️️
Д. Джон
64'
Замена
Ш. Моррисон
️️️️
С. Бамба
48'
Желтая карточка
С. Бамба
46'
Замена
Б. Мерфи
️️️️
А. МакГрегор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барнсли
17
Адам Дэвис
ВР
2
Гетин Джонс
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
5
Ангус МакДональд
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
7
Адам Хэммилл
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
4
Джош Сковен
ЦП
37
Мэттью Джеймс
АП
23
Марли Уоткинс
ПП
9
Том Брэдшоу
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Кардифф
1
Аллан МакГрегор
ВР
45
Грег Халфорд
ЦЗ
28
Деклан Джон
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
16
Мэттью Коннолли
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
14
Сулейман Бамба
ОП
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
5
Арон Гуннарссон
ЦП
12
Крэйг Нун
ПП
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Барнсли
30
Ник Таунсенд
ВР
5
Адам Джексон
ЦЗ
77
Райан Кент
ЛВ
20
Джордж Монкур
ЦП
10
Адам Армстронг
ЦФ
27
Эллиотт Ли
ЦФ
Кардифф
28
Брайн Мерфи
ВР
23
Шон Моррисон
ЦЗ
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
40
Кадим Харрис
ЦП
7
Питер Уиттингем
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
4-4-1-1
17
Дэвис
2
Джонс
4
Робертс
5
МакДональд
17
Джанко
7
Хэммилл
20
Моуатт
4
Сковен
23
Уоткинс
37
Джеймс
9
Брэдшоу
3-3-3-1
1
МакГрегор
12
Беннетт
16
Коннолли
5
Экюэль-Манга
45
Халфорд
14
Бамба
28
Джон
12
Нун
5
Гуннарссон
13
Пилкингтон
7
Зохоре
20
Моуатт
77
Кент
77
Кент
20
Моуатт
9
Брэдшоу
10
Армстронг
10
Армстронг
9
Брэдшоу
1
МакГрегор
28
Мерфи
28
Мерфи
1
МакГрегор
14
Бамба
23
Моррисон
23
Моррисон
14
Бамба
28
Джон
40
Харрис
40
Харрис
28
Джон
Остались в запасе
Барнсли
Кардифф
30
Ник Таунсенд
ВР
5
Адам Джексон
ЦЗ
20
Джордж Монкур
ЦП
27
Эллиотт Ли
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
7
Питер Уиттингем
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
Главный тренер
Нил Уорнок
Остались в запасе
30
Ник Таунсенд
ВР
5
Адам Джексон
ЦЗ
20
Джордж Монкур
ЦП
27
Эллиотт Ли
ЦФ
Остались в запасе
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
7
Питер Уиттингем
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Главный тренер
Нил Уорнок
Статистика матча Барнсли - Кардифф
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
- : -
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Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
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2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Лутон Таун
2 : 1
20.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 11 тур
Барнсли
1 : 2
17.10.2026
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Англия. Чемпионшип, 16 тур
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- : -
21.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Главный судья:
Скотт Данкан
(Нортамберленд)
Стадион:
Оаквэлл Стэдиум
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