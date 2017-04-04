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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лестер - Сандерленд
Лестер - Сандерленд: обзор матча 04 апреля 2017
Лестер
04.04.2017, вторник, 21:45
Англия. Премьер-лига, 31 тур
2 : 0
Завершен
Сандерленд
69'
И. Слимани
78'
Д. Варди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лестер - Сандерленд
Замена
Э. Кинг
️️️️
О. Ндиди
82'
80'
Замена
Д. Гибсон
️️️️
Д. Родуэлл
ГОЛ! 2:0!
Д. Варди
Пас отдал
М. Олбрайтон
78'
73'
Замена
В. Хазри
️️️️
С. Ларссон
73'
Замена
В. Аничебе
️️️️
Л. Каттермол
ГОЛ! 1:0!
И. Слимани
Пас отдал
М. Олбрайтон
69'
Замена
И. Слимани
️️️️
С. Оказаки
62'
Замена
М. Олбрайтон
️️️️
Д. Грей
62'
35'
Желтая карточка
Л. Каттермол
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Джейми Варди
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Крейг Шекспир
Сандерленд
1
Джордан Пикфорд
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
7
Себастьян Ларссон
ЛП
6
Ли Каттермол
ЦП
6
Джек Родуэлл
ЦП
22
Дидье Ндонг
ЦП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Лестер
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
10
Энди Кинг
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
19
Ислам Слимани
ЦФ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
Сандерленд
1
Вито Манноне
ВР
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
10
Вахби Хазри
ЦФ
28
Виктор Аничебе
ЦФ
4-2-2-2
1
Шмейхель
28
Фукс
6
Хут
29
Беналуан
2
Симпсон
4
Дринкуотер
4
Ндиди
10
Грей
26
Марез
30
Оказаки
9
Варди
4-4-2
1
Пикфорд
64
Денайе
5
Коне
2
Джонс
16
Овьедо
6
Каттермол
6
Родуэлл
22
Ндонг
7
Ларссон
16
Борини
9
Дефо
4
Ндиди
10
Кинг
10
Кинг
4
Ндиди
10
Грей
11
Олбрайтон
11
Олбрайтон
10
Грей
30
Оказаки
19
Слимани
19
Слимани
30
Оказаки
6
Родуэлл
24
Гибсон
24
Гибсон
6
Родуэлл
7
Ларссон
10
Хазри
10
Хазри
7
Ларссон
6
Каттермол
28
Аничебе
28
Аничебе
6
Каттермол
Остались в запасе
Лестер
Сандерленд
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
Главный тренер
Крейг Шекспир
1
Вито Манноне
ВР
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
24
Аднан Янузай
ПВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
24
Аднан Янузай
ПВ
Главный тренер
Крейг Шекспир
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Лестер - Сандерленд
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Грэм Скотт
(Оксфордшир)
Стадион:
Кинг Пауэр
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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