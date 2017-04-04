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АПЛ 2026/2027
Уотфорд - Вест Бромвич
Уотфорд - Вест Бромвич: обзор матча 04 апреля 2017
Уотфорд
04.04.2017, вторник, 21:45
Англия. Премьер-лига, 31 тур
2 : 0
Завершен
Вест Бромвич
13'
М. Ньянг
49'
Т. Дини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уотфорд - Вест Бромвич
83'
Желтая карточка
А. Ньом
Замена
И. Саксесс
️️️️
М. Ньянг
79'
Желтая карточка
М. Ньянг
69'
Замена
Э. Мариаппа
️️️️
Н. Амрабат
69'
Вторая желтая
М. Бритос
65'
61'
Замена
Х. Саломон Рондон
️️️️
Д. Ливермор
58'
Желтая карточка
Д. Ливермор
56'
Замена
Д. Моррисон
️️️️
Г. Маколи
ГОЛ! 2:0!
Т. Дини
Пас отдал
М. Ньянг
49'
45'
+6
Желтая карточка
Д. МакКлин
Замена
Д. Янмат
️️️️
С. Предль
45'
+3
45'
Замена
М. Филлипс
️️️️
Д. МакКлин
43'
Желтая карточка
Х. Робсон-Кану
Желтая карточка
М. Бритос
40'
ГОЛ! 1:0!
М. Ньянг
Пас отдал
Т. Дини
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
8
Том Клеверли
ЦП
6
Абдулайе Дукуре
АП
39
Нордин Амрабат
ПП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
14
Трой Дини
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
11
Крис Брант
ЦП
24
Даррен Флетчер
ПП
16
Джеймс МакКлин
ЛФ
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
89
Насер Шадли
РФ
Главный тренер
Тони Пулис
Уотфорд
25
Костел Пантилимон
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
19
Дион Перейра
ЦП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
36
Марк Уилсон
ЦЗ
26
Сэм Филд
ЦП
22
Клаудио Якоб
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Гомес
25
Холебас
4
Предль
3
Бритос
20
Кэткарт
6
Капу
8
Клеверли
39
Амрабат
6
Дукуре
14
Дини
99
Ньянг
4-1-2-3
12
Фостер
12
Ньом
35
Эванс
36
Маколи
15
Доусон
8
Ливермор
24
Флетчер
11
Брант
89
Шадли
4
Робсон-Кану
16
МакКлин
39
Амрабат
5
Мариаппа
5
Мариаппа
39
Амрабат
4
Предль
22
Янмат
22
Янмат
4
Предль
99
Ньянг
90
Саксесс
90
Саксесс
99
Ньянг
36
Маколи
7
Моррисон
7
Моррисон
36
Маколи
16
МакКлин
25
Филлипс
25
Филлипс
16
МакКлин
8
Ливермор
23
Рондон
23
Рондон
8
Ливермор
Остались в запасе
Уотфорд
Вест Бромвич
25
Костел Пантилимон
ВР
18
Камило Суньига
ЛП
19
Дион Перейра
ЦП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
13
Боаз Майхилл
ВР
36
Марк Уилсон
ЦЗ
26
Сэм Филд
ЦП
22
Клаудио Якоб
ЦП
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
18
Камило Суньига
ЛП
19
Дион Перейра
ЦП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
36
Марк Уилсон
ЦЗ
26
Сэм Филд
ЦП
22
Клаудио Якоб
ЦП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Уотфорд - Вест Бромвич
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Пол Тирни
(Ланкашир)
Стадион:
Викарэйдж Роад
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