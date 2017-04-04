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Расписание матчей
Италия. Кубок
Рома - Лацио
Рома - Лацио: обзор матча 04 апреля 2017
Рома
04.04.2017, вторник, 21:45
Италия. Кубок, 1/2 финала
3 : 2
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Лацио
43'
С. Эль-Шаарави
66'
М. Салах
90'
М. Салах
37'
С. Милинкович-Савич
56'
Ч. Иммобиле
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Рома - Лацио
ГОЛ! 3:2!
М. Салах
90'
Замена
Ф. Тотти
️️️️
Л. Паредес
81'
Желтая карточка
Д. Перотти
74'
71'
Замена
А. Мургиа
️️️️
Л. Билья
Замена
Д. Перотти
️️️️
С. Эль-Шаарави
71'
ГОЛ! 2:2!
М. Салах
66'
57'
Замена
Б. Кейта
️️️️
Ф. Андерсон
56'
ГОЛ! 1:2!
Ч. Иммобиле
48'
Желтая карточка
Д. Лукаку
45'
Замена
У. Худт
️️️️
С. де Врей
Замена
Б. Перес
️️️️
Жуан
45'
ГОЛ! 1:1!
С. Эль-Шаарави
43'
Желтая карточка
Л. Паредес
39'
37'
ГОЛ! 0:1!
С. Милинкович-Савич
31'
Желтая карточка
Ф. Андерсон
Желтая карточка
Э. Джеко
31'
Желтая карточка
Р. Наингголан
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
1
Алиссон
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
44
Раджа Наингголан
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
8
Душан Баста
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
94
Джордан Лукаку
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Рома
13
Войцех Щесны
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
19
Клеман Гренье
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
8
Жерсон
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
10
Франческо Тотти
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
Лацио
25
Иван Варгич
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
4
Патрик
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
25
Кристиано Ломбарди
ЦП
18
Луис Альберто
АП
9
Мамаду Тункара
ЦФ
20
Филип Джорджевич
ЦФ
25
Лука Крекко
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Алиссон
33
Эмерсон
22
Рюдигер
15
Жуан
44
Манолас
5
Паредес
44
Наингголан
8
Строотман
92
Эль-Шаарави
10
Салах
10
Джеко
4-4-1-1
1
Стракоша
6
де Врей
13
Уоллес
15
Баштуш
8
Баста
20
Милинкович-Савич
94
Лукаку
6
Билья
19
Лулич
7
Андерсон
9
Иммобиле
15
Жуан
33
Перес
33
Перес
15
Жуан
5
Паредес
10
Тотти
10
Тотти
5
Паредес
92
Эль-Шаарави
8
Перотти
8
Перотти
92
Эль-Шаарави
6
Билья
11
Мургиа
11
Мургиа
6
Билья
6
де Врей
29
Худт
29
Худт
6
де Врей
7
Андерсон
17
Кейта
17
Кейта
7
Андерсон
Остались в запасе
Рома
Лацио
13
Войцех Щесны
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
19
Клеман Гренье
ЦП
8
Жерсон
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
9
Мамаду Тункара
ЦФ
25
Иван Варгич
ВР
4
Патрик
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
25
Кристиано Ломбарди
ЦП
18
Луис Альберто
АП
20
Филип Джорджевич
ЦФ
25
Лука Крекко
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Остались в запасе
13
Войцех Щесны
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
19
Клеман Гренье
ЦП
8
Жерсон
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
Остались в запасе
9
Мамаду Тункара
ЦФ
25
Иван Варгич
ВР
4
Патрик
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
25
Кристиано Ломбарди
ЦП
18
Луис Альберто
АП
20
Филип Джорджевич
ЦФ
25
Лука Крекко
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Статистика матча Рома - Лацио
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
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