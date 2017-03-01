Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Италия. Кубок
Лацио - Рома
Лацио - Рома: обзор матча 01 марта 2017
Лацио
01.03.2017, среда, 22:45
Италия. Кубок, 1/2 финала
2 : 0
Ответный матч – 2 : 3
Завершен
Рома
29'
С. Милинкович-Савич
78'
Ч. Иммобиле
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Лацио - Рома
Замена
А. Мургиа
️️️️
С. Милинкович-Савич
90'
86'
Замена
Ф. Тотти
️️️️
Б. Перес
Замена
Л. Крекко
️️️️
Д. Лукаку
80'
ГОЛ! 2:0!
Ч. Иммобиле
78'
Желтая карточка
Т. Стракоша
76'
72'
Желтая карточка
К. Строотман
69'
Замена
С. Эль-Шаарави
️️️️
М. Салах
Замена
Б. Кейта
️️️️
Ф. Андерсон
67'
63'
Замена
Д. Перотти
️️️️
Л. Паредес
Желтая карточка
М. Пароло
41'
ГОЛ! 1:0!
С. Милинкович-Савич
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
6
Лукас Билья
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
94
Джордан Лукаку
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Рома
1
Алиссон
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
44
Раджа Наингголан
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Лацио
11
Алессандро Мургиа
ВР
25
Иван Варгич
ВР
29
Уэсли Худт
ЦЗ
25
Кристиано Ломбарди
ЦП
99
Абукар Мохамед
ЦП
18
Луис Альберто
АП
17
Бальде Кейта
ЦФ
25
Лука Крекко
ЦФ
20
Филип Джорджевич
ЦФ
Рома
18
Богдан Лобонц
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
16
Даниэле Де Росси
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
8
Жерсон
ЦП
10
Франческо Тотти
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
4-4-1-1
1
Стракоша
6
де Врей
15
Баштуш
8
Баста
13
Уоллес
6
Билья
94
Лукаку
20
Милинкович-Савич
16
Пароло
7
Андерсон
9
Иммобиле
4-1-3-1-1
1
Алиссон
22
Рюдигер
17
Фасио
44
Манолас
33
Эмерсон
5
Паредес
44
Наингголан
33
Перес
8
Строотман
10
Салах
10
Джеко
20
Милинкович-Савич
11
Мургиа
11
Мургиа
20
Милинкович-Савич
7
Андерсон
17
Кейта
17
Кейта
7
Андерсон
94
Лукаку
25
Крекко
25
Крекко
94
Лукаку
10
Салах
92
Эль-Шаарави
92
Эль-Шаарави
10
Салах
33
Перес
10
Тотти
10
Тотти
33
Перес
5
Паредес
8
Перотти
8
Перотти
5
Паредес
Остались в запасе
Лацио
Рома
25
Иван Варгич
ВР
29
Уэсли Худт
ЦЗ
25
Кристиано Ломбарди
ЦП
99
Абукар Мохамед
ЦП
18
Луис Альберто
АП
20
Филип Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
18
Богдан Лобонц
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
16
Даниэле Де Росси
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
8
Жерсон
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
25
Иван Варгич
ВР
29
Уэсли Худт
ЦЗ
25
Кристиано Ломбарди
ЦП
99
Абукар Мохамед
ЦП
18
Луис Альберто
АП
20
Филип Джорджевич
ЦФ
Остались в запасе
18
Богдан Лобонц
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
16
Даниэле Де Росси
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
8
Жерсон
ЦП
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Лацио - Рома
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
"Евроспорт 1"
Новости команд
Все
Лацио
Рома
Серия А: шансы «Пармы» и «Ромы» на победу в матче 12-го тура
10:49
Серия А: шансы «Лацио» и «Лечче» на победу в матче 12-го тура
10:42
Павлюченко назвал итальянский клуб, где едва не оказался
15 ноября
3
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Рома» – «Сассуоло»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А: шансы «Лацио» и «Лечче» на победу в матче 12-го тура
10:42
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лацио» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лацио» и «Кальяри» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Серия А: шансы «Пармы» и «Ромы» на победу в матче 12-го тура
10:49
Павлюченко назвал итальянский клуб, где едва не оказался
15 ноября
3
«Рома» – «Сассуоло»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Ромы» и «Сассуоло» на победу в матче 11 тура
6 ноября
Фанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
5 ноября
10
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+