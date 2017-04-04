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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Реал Сосьедад
Атлетико - Реал Сосьедад: обзор матча 04 апреля 2017
Атлетико
04.04.2017, вторник, 22:30
Испания. Примера, 30 тур
1 : 0
Завершен
Реал Сосьедад
28'
Ф. Луис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Реал Сосьедад
Замена
Х. Хименес
️️️️
Ф. Торрес
82'
74'
Замена
Хуанми
️️️️
Э. Гранеро
Замена
А. Корреа
️️️️
А. Гризманн
72'
68'
Желтая карточка
Р. Навас
63'
Желтая карточка
И. Субельдия
62'
Желтая карточка
Ю. Бершиче
61'
Желтая карточка
Х. Рульи
45'
Замена
М. Оярсабаль
️️️️
Х. Прието
39'
Замена
А. Элустондо
️️️️
А. Одриосола
ГОЛ! 1:0!
Ф. Луис
Пас отдал
Ф. Торрес
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
14
Габи
ЦП
6
Коке
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
10
Хаби Прието
ПП
12
Виллиан Жозе
ЦФ
10
Карлос Вела
РФ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Атлетико
99
Андре Морейра
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
18
Томас Парти
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
48
Мохаммед Закария
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
Реал Сосьедад
25
Тоньо
ВР
77
Кевин Родригес
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
17
Давид Зурутуса
ЦП
7
Хуанми
ЦФ
9
Хон Баутиста
ЦФ
4-3-1-2
13
Облак
16
Луис
2
Годин
15
Савич
20
Хуанфран
14
Габи
6
Коке
8
Ньигес
10
Карраско
9
Торрес
7
Гризманн
3-2-2-1-2
28
Рульи
5
Субельдия
26
Мартинес
16
Навас
20
Одриосола
17
Бершиче
10
Прието
23
Гранеро
20
Каналес
10
Вела
12
Виллиан Жозе
9
Торрес
20
Хименес
20
Хименес
9
Торрес
7
Гризманн
10
Корреа
10
Корреа
7
Гризманн
20
Одриосола
6
Элустондо
6
Элустондо
20
Одриосола
10
Прието
21
Оярсабаль
21
Оярсабаль
10
Прието
23
Гранеро
7
Хуанми
7
Хуанми
23
Гранеро
Остались в запасе
Атлетико
Реал Сосьедад
48
Мохаммед Закария
ЦФ
99
Андре Морейра
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
18
Томас Парти
ЦП
7
Алессио Черчи
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
25
Тоньо
ВР
77
Кевин Родригес
ЛЗ
17
Давид Зурутуса
ЦП
9
Хон Баутиста
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Остались в запасе
48
Мохаммед Закария
ЦФ
99
Андре Морейра
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
18
Томас Парти
ЦП
7
Алессио Черчи
ЦФ
Остались в запасе
25
Тоньо
ВР
77
Кевин Родригес
ЛЗ
17
Давид Зурутуса
ЦП
9
Хон Баутиста
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Статистика матча Атлетико - Реал Сосьедад
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Висенте Кальдерон
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