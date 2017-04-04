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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Астон Вилла - Куинз Парк Рейнджерс
Астон Вилла - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 04 апреля 2017
Астон Вилла
04.04.2017, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 40 тур
1 : 0
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
5'
Д. Коджиа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Куинз Парк Рейнджерс
Замена
Т. Элфик
️️️️
Д. Коджиа
90'
Желтая карточка
Д. Коджиа
87'
Замена
А. Грин
️️️️
Ж. Амави
85'
Замена
С. Хоган
️️️️
А. Адома
77'
75'
Замена
М. Петрассо
️️️️
Д. Ферлонг
72'
Замена
К. Вашингтон
️️️️
Ш. Госс
64'
Замена
М. Смит
️️️️
И. Силла
23'
Желтая карточка
Д. Макки
ГОЛ! 1:0!
Д. Коджиа
Пас отдал
Л. Бакуна
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
26
Сэм Джонстон
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
37
Альберт Адома
АП
15
Майл Йединак
ПП
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Куинз Парк Рейнджерс
12
Алекс Смитис
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
16
Шон Госс
ЦП
21
Массимо Луонго
ЦП
15
Люк Фримен
АП
7
Йени Нгбакото
ПВ
12
Джейми Макки
ЛФ
26
Идрисса Силла
ЦФ
Главный тренер
Иан Холлоуэй
Астон Вилла
31
Марк Банн
ВР
14
Джеймс Бри
ЦЗ
4
Томми Элфик
ЦЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
14
Конор Хурихейн
ЦП
25
Скотт Хоган
ЦФ
19
Андре Грин
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
13
Мэтт Ингрэм
ВР
18
Райан Мэннинг
ЛЗ
24
Джеймс Перч
ЦЗ
42
Майкл Петрассо
ЦП
22
Павел Вшолек
ПВ
14
Конор Вашингтон
ЦФ
17
Мэтт Смит
ЦФ
3-2-3-1-1
26
Джонстон
21
Хаттон
17
Честер
17
Бэйкер
3
Тэйлор
23
Амави
23
Лэнсбери
10
Бакуна
15
Йединак
37
Адома
26
Коджиа
4-2-2-2
12
Смитис
2
Ферлонг
5
Онуоха
24
Холл
21
Бидуэлл
16
Госс
21
Луонго
7
Нгбакото
15
Фримен
26
Силла
12
Макки
26
Коджиа
4
Элфик
4
Элфик
26
Коджиа
37
Адома
25
Хоган
25
Хоган
37
Адома
23
Амави
19
Грин
19
Грин
23
Амави
2
Ферлонг
42
Петрассо
42
Петрассо
2
Ферлонг
16
Госс
14
Вашингтон
14
Вашингтон
16
Госс
26
Силла
17
Смит
17
Смит
26
Силла
Остались в запасе
Астон Вилла
Куинз Парк Рейнджерс
31
Марк Банн
ВР
14
Джеймс Бри
ЦЗ
14
Конор Хурихейн
ЦП
10
Джек Грилиш
ЛВ
Главный тренер
Стив Брюс
22
Павел Вшолек
ПВ
18
Райан Мэннинг
ЛЗ
13
Мэтт Ингрэм
ВР
24
Джеймс Перч
ЦЗ
Главный тренер
Иан Холлоуэй
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
14
Джеймс Бри
ЦЗ
14
Конор Хурихейн
ЦП
10
Джек Грилиш
ЛВ
Остались в запасе
22
Павел Вшолек
ПВ
18
Райан Мэннинг
ЛЗ
13
Мэтт Ингрэм
ВР
24
Джеймс Перч
ЦЗ
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Иан Холлоуэй
Статистика матча Астон Вилла - Куинз Парк Рейнджерс
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Главный судья:
Питер Бэнкс
(Мерсисайд)
Стадион:
Вилла Парк
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